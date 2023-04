Chiara Galiazzo, semplicemente nota da tutti noi come Chiara, è una cantante di Padova classe 1986. Diventa un volto noto nel 2012 quando attira l’attenzione e grazie al suo talento riesce a vincere la sesta edizione di X Factor. Da quel momento è protagonista di una carriera in ascesa ricca di traguardi e di ottimi risultati.

Voci di brani come Straordinario, Due Respiri, Un giorno di sole, Pioggia viola, Amore infinito, Siamo adesso fino a L’ultima canzone del mondo e La vita che si voleva. Ed oggi Chiara Galiazzo torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 28 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Salsedine che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Nel nuovo brano Chiara non sarà da sola, ma duetta con Marco Guazzone. Si tratta del suo primo brano da tre anni a questa parte, quando fu pubblicato il suo album Bonsai. A proposito di questa collaborazione, la cantante ha affermato che:

Mentre Marco Guazzone a proposito di questo duetto racconta che:

Salsedine, il nuovo singolo di Chiara Galiazzo e Marco Guazzone, è pronto a giocarsi tutte le carte per diventare uno dei tormentoni estivi tanto che viene definita una canzone “da cantare semplicemente a squarciagola” dalla ragazza. Mentre Guazzone rivela che:

“La salsedine ti resta addosso, ti lascia un segno visibile sulla pelle e ti ricorda che poco prima eri in mare. I ricordi hanno lo stesso potere, sono in grado di riportarti in un tempo ed in un posto preciso, con una persona precisa. Ci sono storie d’amore finite, diverse da tutte le altre, che lasciano un segno speciale in grado di rimanere visibile anche dopo molti anni ed è per questo che gli basta un istante per ricominciare”.