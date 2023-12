Chicago Fire è una serie tv che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel 2012. Nonostante siano passi più di dieci anni dal primo capitolo, è in grado di continuare ad appassionare il pubblico. Al momento, infatti, ha all’attivo undici stagioni per un totale di 239 episodi.

La serie tv ci racconta la vita quotidiana dei lavoratori della caserma Firehouse 51: vigili del fuoco, paramedici e soccorritori che, giorno dopo giorno, mettono la loro vita in pericolo, ma che al tempo stesso diventano una grande famiglia condividendo amori, amicizie, ostacoli e momenti di difficoltà e di paura. Tutti ingredienti in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori che, infatti, non hanno mai trovato banali le avventure raccontate. Ed ormai ci siamo: è in arrivo la nuova stagione, per la precisione si tratta della dodicesima ed è attesa per l’inizio del prossimo anno. Chicago Fire 12 è pronto per fare il suo debutto il 17 gennaio sulla NBC. Dopo un anno di attesa, finalmente arrivano i nuovi episodi. Per far passare più velocemente questo mese, hanno deciso di rendere pubblico il trailer che ci rivela cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione in arrivo.

Taylor Kinney nei panni di Kelly Severide in Chicago Fire

L’analisi del trailer di Chicago Fire 12

Il trailer di Chicago Fire 12 ci lascia fin da subito senza parole perché assistiamo ad un importante ritorno, ovvero a quello di Taylor Kinney nei panni di Kelly Severide. L’attore classe 1981 aveva lasciato la serie tv di successo, facendo l’ultima apparizione lo scorso 22 febbraio, per motivi personali. Così il suo personaggio lasciava sola a Chicago la moglie Stella che iniziava a fare i conti con dubbi sempre più persistenti. Gli sceneggiatori, infatti, avevano dovuto riscrivere il copione ed il vigile del fuoco Kelly lasciava improvvisamente Chicago per andare in Alabama a seguire un programma di formazione sull’investigazione di incendi dolosi. La moglie Stella, però, aveva scoperto che il marito non era più in Alabama e che stava aiutando in un’indagine importante dell’ATF agenzia con il compito di indagare proprio sugli incendi dolosi. Decide così di prendersi una pausa dal lavoro e di provare a riportare suo marito a casa. Ed a quando pare riesce perché nel trailer assistiamo al ritorno di Kelly che va dalla moglie Stella e le dice “Sono qui. Ci siamo dentro insieme.” per poi baciarla. Per un ritorno importante che rende felici i fan, ci sono comunque anche degli addii. La dodicesima stagione di Chicago Fire, infatti, vedrà l’addio di Kara Killmer, ovvero il paramedico Sylvie Brett, e di Alberto Rosende, ovvero il vigile del fuoco Blake Gallo.

E tu sei un fan di Chicago Fire? Sei felice del ritorno di Kelly Severide nella dodicesima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!