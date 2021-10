Chris Brown non dovrà affrontare alcun processo penale dopo che è stato accusato di aver aggredito una donna nel mese di giugno.

L’ufficio del procuratore della città di Los Angeles ha respinto il caso di reato “questa settimana”, conferma un portavoce dell’ufficio.

“È stata respinta l’accusa a causa di prove insufficienti”, ha detto a Rolling Stone il portavoce Rob Wilcox.

I funzionari della polizia di Los Angeles, in precedenza, hanno affermato che il presunto incidente è avvenuto il 18 giugno. La donna ha detto alla polizia che il cantante l’ha schiaffeggiata così forte da toglierli le extensions dai capelli, secondo TMZ.com, che ha riportato per la prima volta la notizia dell’aggressione.

Brown, 32 anni, è stato accusato di aver aggredito donne in passato.

Il cantante di Look at Me Now si è dichiarato colpevole nel 2009 per l’aggressione della sua allora fidanzata Rihanna prima dei Grammy Awards. Il futuro vincitore del Grammy è stato condannato a una riabilitazione forzata per migliorare la gestione della rabbia.

Nel 2017, la sua ex fidanzata Karrueche Tran, 33 anni, ha ottenuto un ordine restrittivo contro di lui affermando che le aveva dato due pugni allo stomaco e l’aveva spinta giù per le scale.

E tu da che parte stai? Secondo te Brown è colpevole anche stavolta?