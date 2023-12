Chris Pine è un attore di Los Angeles classe 1980. E’ diventato famoso a livello mondiale dopo aver vestito i panni di James T. Kirk nel franchise di Star Trek, ma ha preso parte anche a diversi film famosi in tutto il mondo come Principe Azzurro Cercasi, Baciati dalla Sfortuna, Una famiglia all’improvviso, Come ammazzare il capo 2, Wonder Woman, Nelle pieghe del tempo, Wonder Woman 1984, La cena delle spie fino a Don’t Worry Darling e Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri per citarne alcuni.

Ha sempre ricoperto ruoli iconici, per la maggior parte quello di rubacuori anche grazie ai suoi occhi azzurri ed i suoi capelli chiari. Non tutti sanno che, però, l’attore poteva entrare a far parte anche del cast di The Oc. A rivelarlo è stato Patrick Rush, il direttore del casting. Chris Pine, infatti, si era presentato per vestire i panni di Ryan Atwood, ruolo che poi è andato a Ben Mackenzie. Purtroppo, però, a causa della sua giovane età soffriva di acne e, per questo motivo, è stato scartato. C’è da non crederci eppure anche un ragazzo che, apparentemente, sembra perfetto come Chris Pine ha dovuto fare i conti con quello che possiamo definire un difetto estetico. Queste le parole di Rush a tal proposito:

Benjamin McKenzie nei panni di Ryan in The Oc

“Odio dirlo, ma è la verità: Chris Pine a quell’età aveva problemi con l’acne molto gravi. E il problema sembrava insormontabile. Avendo avuto anche io problemi con l’acne da ragazzo mi ha spezzato il cuore prendere quella decisione. Ma per fortuna ora Chris Pine sembra essere in gran forma”.

Senza dubbio è stato un colpo basso per Chris Pine che, però, non si è arreso ed è riuscito a rendersi protagonista di una carriera di tutto successo. Certo, vestire i panni di Ryan Atwood lo avrebbe portato a diventare un volto noto a livello internazionale in breve tempo visto il grande successo mondiale di The Oc. Ci ha messo un po’ di tempo, ma poi la fama mondiale è arrivata lo stesso anche per lui ed ora che ha superato i 40 anni continua ad essere uno dei maggiori esponenti del mondo di Hollywood. Da poco, infatti, ha prestato la sua voce al Re Magnifico, il villain di Wish, ultimo film di animazione della Disney. Il mondo social, appena ha saputo la notizia, ha voluto dire la sua ed ha ammesso che forse è stato meglio così. Chris Pine, infatti, è sempre stato visto come un bravo ragazzo, quello perfetto e non lo avrebbero mai visto vestire i panni di Ryan Atwood, il tipico cattivo ragazzo che arriva da Chino ad Orange County portando, inizialmente, diversi problemi.

E tu cosa ne pensi di tutto questo? Avresti visto bene Chris Pine nei panni di Ryan Atwood? Ti aspettiamo nei commenti!