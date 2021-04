I Chvrches hanno pubblicato il video musicale per il loro nuovo singolo “He Said She Said”, diretto dal famoso artista Scott Kiernan.

La clip si svolge in una camera fotografica, con una luce rossa brillante e stampe che si sviluppano nelle classiche vasche di acido. La cantante Lauren Mayberry appare all’interno di una gigantesca porta girevole mentre racconta una relazione non proprio idilliaca.

Che significato ha il video? “La porta girevole è una metafora della natura che ti circonda, una sorta di potere manipolativo, e dei pensieri circolari che accompagnano il sentirsi intrappolati in essa. Ma questa porta qui rappresenta anche un serbatoio di sviluppo del video: crea “un’immagine” attraverso l’agitazione. Quell’agitazione può essere malevola, da parte di una forza dominante, come in una relazione violenta, oppure può essere quella di una protesta, una forza positiva per reclamare il proprio arbitrio”.

Nella loro dichiarazione, i Chvrches hanno aggiunto:

“Lavorare con Scott è stato davvero entusiasmante poiché condividiamo il suo punto di vista visivo. Ha davvero capito ed elevato i nostri riferimenti. Abbiamo scoperto il suo lavoro attraverso un cortometraggio che ha realizzato per Moog ed eravamo ossessionati dalla sua estetica e dal suo modo di raccontare le storie. Ha diretto tutto il video di He Said She Said in modo creativo per questa nuova era della band e non vediamo l’ora che i fan dei Chvrches vedano la storia svolgersi… “

E a te è piaciuto il video? Qui sotto trovi il testo della canzone.

Il testo di He Said She Said in lingua originale

[Verso 1]

He said, “You bore me to death”

“I know you heard me the first time” and

“Be sad, but don’t be depressed”

Just think it over, over and

He said, “It’s all in your head”

“But keep an ear to the grapevine” and

“Get drunk, but don’t be a mess”

Keep thinkin’ over, over

I try

[Pre-Ritornello]

But it’s hard to hit rewind

When I feel like

[Ritornello]

I feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Over and over, I

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

Over and over, I try



[Post-Ritornello]

Ooh, ooh, ooh

[Verso 2]

He said, “You need to be fеd”

“But keep an eye on your waistline” and

“Look good, but don’t bе obsessed”

Keep thinkin’ over, over

I try

[Pre-Ritornello]

But it’s hard to know what’s right

When I feel like I’m borrowin’ all of my time

And it’s hard to hit rewind

When I feel like

[Ritornello]

I feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Over and over, I

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

Over and over, I

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Over and over, I

Feel like I’m losin’ my mind

(Feel like I’m losin’ my mind)

Feel like I’m losin’ my mind

Over and over

I try