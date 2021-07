Camila Cabello, cantautrice cubana classe 1997, è da poco stata la protagonista sulle scene musicali con l’uscita di Romance, il suo secondo album in studio. Nonostante la giovane età, la ragazza naturalizzata statunitense è pronta per fare il suo debutto come attrice e non lo farà in un film qualsiasi.

Camila Cabello, infatti, sarà la protagonista di Cinderella e vestirà i panni di uno dei personaggi più amati dal pubblico. È sufficiente pensare che Cenerentola, ancora oggi, rappresenta una delle fiabe più lette ed amate dai bambini di tutto il mondo. Più volte è stata portata in scena sul piccolo schermo e questa volta tocca a Camila Cabello con il musical Cinderella che uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video il 3 settembre 2021.

Camila Cabello sul set di Cinderella, musical di Prime Video

La trama è, più o meno, simile a quella della storia originale: una giovane ragazza orfana e povera che vive con la matrigna e le due sorellastre, ma che nonostante questo lotta ogni giorno per realizzare i suoi sogni anche grazie all’aiuto della Fata Madrina. Come possiamo vedere dal teaser ufficiale rilasciato in questi giorni, Cinderella lavora alla creazione dei suoi vestiti “Dresses by Ella”, ma è anche la protagonista di balli e canti. Le musiche e le canzoni sono originali e promettono di emozionare il pubblico. Nel cast, al fianco di Camila Cabello, troviamo anche: Idina Menzel che sarà Vivian (la matrigna), Nicholas Galitzine sarà il principe azzurro, mentre Billy Porter sarà la fata madrina. In questo nuovo lavoro, Cinderella non solo sarà alla ricerca del vero amore, ma anche alla ricerca del riscatto dal punto di vista professionale. Ce la farà?

