I due attori si sarebbero incontrati per la prima volta sul set del film sentimentale The Last Song e lì sarebbe scoccata la scintilla, prima tra i due personaggi e poi tra loro due. La loro storia è poi andata avanti in maniera molto travagliata, tra altri e bassi (tanti): li abbiamo visti lasciarsi e riprendersi, arrivare all’altare e lasciarsi dopo pochi mesi, rendendo ufficiale la loro separazione per “differenze inconciliabili”.

4 Milo Ventimiglia e Mandy Moore

I due recitano insieme nell’apprezzatissima serie This Is Us (in streaming su Amazon Prime) che racconta la storia della loro famiglia in un arco temporale molto lungo. La coppia che interpretano ha una relazione autentica fondata su una grande complicità e Milo e Mandy riescono a renderla in maniera molto realistica. Questo ha fatto sorgere molte domande ai fan della serie, che hanno iniziato a sperare che la liaison tra i due continuasse anche una volta fuori dal set.

Mandy Moore da parte sua ha ammesso che Ventimiglia è il miglior baciatore che ha mai incontrato sul set e che i due si baciano esattamente come ci si dovrebbe baciare per far sembrare il tutto realistico. Lui ha poi rincarato la dose dicendo che la bellezza della sua partner rende tutto molto più facile.

In realtà Mandy Moore è felicemente sposata, quindi i due si limitano a divertirsi un sacco tra un bacio e l’altro. Quando si dice amare il proprio lavoro…