Solo una settimana fa, Clara ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston aprendo, ufficialmente, la 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Nonostante fosse la prima volta per lei, ha dimostrato di avere talento e la sua Diamanti Grezzi è piaciuta al pubblico. Serata dopo serata è riuscita a “sciogliersi” ed a regalarci esibizioni di tutto rispetto arrivando al culmine nella serata cover dove ha scelto di esibirsi con Ivana Spagna sulle note de Il cerchio della vita, colonna sonora de Il Re Leone. Clara Soccini è nata a Varese e nonostante la giovanissima età, è del 1999, è una cantante ed un’attrice molto amata soprattutto dopo che ha vestito i panni di Crazy J nella serie tv Mare Fuori. Proprio in Mare Fuori si è fatta notare con la canzone Origami all’Alba per poi replicare con i successi di Cicatrice, Replay ed Un Milione di Notti (insieme a Mr Rain).

Con Diamanti Grezzi è riuscita a vincere il premio Enzo Jannacci NuovoIMAIE per la migliore interpretazione ed il premio rivelazione Siae Roma videoclip 2024. E possiamo affermare che siamo solo agli inizi del grande successo che la vedrà protagonista. Clara è pronta a fare il grande passo e domani, venerdì 16 febbraio, uscirà Primo, il suo album di esordio. Al suo interno troveremo brani già noti come, appunto, Diamanti Grezzi, Boulevard (il brano che le ha permesso di arrivare a Sanremo, dopo la vittoria a Sanremo Giovani) e Ragazzi Fuori (utilizzato come colonna sonora della quarta stagione di Mare Fuori). L’album sarà accompagnato dal consueto Instore Tour, il primo per Clara, che la vedrà protagonista proprio domani a Bussolengo (VR) per poi arrivare a Milano, a Reggio Emilia, a Torino,a Roncadelle (BS), a Taranto, a Nola (NA), a Palermo ed a Catania.

Il look di Clara per la seconda serata di Sanremo

Nel frattempo, Clara è pronta anche per esibirsi live in tutta Italia con il suo PR1MO Tour, prodotto da Live Nation: data di debutto il 17 marzo all’Hall di Padova per poi girare tutto il nostro paese ed arrivare alla data conclusiva, attesa per il 26 marzo ai Magazzini Generali di Milano. Si tratta della prima volta che si esibirà con la sua band e non vede l’ora. A proposito dell’album Primo, Clara ha scritto sui suoi profili social:

“Ho un po’ di lacrime, un po’ di emozione, un po’ di tutto. Grazie a chi ha preso parte alla lavorazione di Primo. Spero che questo album vi possa accompagnare nella vostra quotidianità come ha fatto con me. Spero vi accompagni mentre piangete, mentre ridete, mentre fate festa”.

Nell’attesa di ascoltare tutti i brani che saranno presenti nell’album Primo, l’artista anticipa che saranno brani più personali, con una propensione verso la malinconia.

E tu sei un fan di Clara? Cosa ne pensi delle sue esibizioni al Festival di Sanremo? Ti aspettiamo nei commenti!