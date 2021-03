Claudio Baglioni, cantante nato a Roma classe 1951, è senza ombra di dubbio uno dei pilastri della musica italiana ed ora si appresta a raggiungere un importante traguardo per la sua carriera: i primi 50 anni da quando ha iniziato a far parte del mondo della musica.

Per questo motivo, Mediaset ha deciso di festeggiare con lui. Non è certo la prima volta che Claudio Baglioni compare in un programma televisivo ed ora è pronto a tornare con ben tre serate, il venerdì, su Canale 5. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, le date saranno quelle del 7, del 14 e del 21 maggio. Sicuramente non sarà da solo sul palco e sarà accompagnato da ospiti della musica nazionale ed internazionale, ma anche dagli amici del mondo dello spettacolo con cui ha condiviso momenti della sua carriera come, ad esempio, Gianni Morandi che è stato protagonista, insieme a lui, di Capitani Coraggiosi e di concerti in giro per l’Italia.

Sarà la giusta occasione per ripercorrere la sua carriera con i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche con i più recenti. Baglioni, a 14 anni, ha ricevuto in regalo una chitarra ed ha iniziato a studiare da autodidatta, riproducendo le canzoni di Fabrizio De André ed affiancando, in un secondo momento, le lezioni di pianoforte. È stato l’inizio della sua carriera che lo ha portato a diventare il portavoce della canzone sentimentale e spesso tormentata italiana.

Sono diversi i successi che, ancora oggi, tutti noi cantiamo a squarciagola in riva al mare o in macchina. Uno tra tutti è Questo piccolo grande amore, uscito nel 1973, con l’album che ha venduto oltre 900mila copie ed è rimasto primo in classifica per quindici settimane di fila guadagnando poi, nel 1985, il titolo di “Canzone del secolo” al Festival di Sanremo. Nello stesso anno troviamo anche il brano Amore bello, in grado di commuovere un’intera generazione e che è stata cantata anche da Mango, in una particolare versione. Nel 1974, il singolo E tu.. è rimasto per sei mesi nella top ten riuscendo a superare anche i numeri del suo predecessore Questo piccolo grande amore. Mentre nel 1978, Baglioni canta un amore finito, ma che resta nella mente in E tu come stai?

Il 1981 lo vede cantare Strada Facendo, un inno alla vita che, nonostante le difficoltà di ogni giorno, bisogna vivere con speranza e coraggio. Sulla falsa riga troviamo anche il brano La vita è adesso, pubblicato nel 1985, dove il cantautore romano afferma che il compito di ciascuno di noi è quello di spargere amore per le strade e vivere ogni giorno al massimo perché la vita è adesso, non domani. La canzone Via ha fatto ballare il pubblico ed è stata scelta per aprire la prima serata del 69esimo Festival di Sanremo che lo ha visto protagonista. Nel 1982, in occasione della nascita del figlio Giovanni, incide in due giorni (nello studio a Londra di Paul McCartney) la canzone Avrai dedicata al suo bambino. Ricordiamo poi anche Mille giorni di te e di me nel 1990 che racconta di un amore finito tra persone mature e che porta con sé diversi elementi autobiografici.

Negli ultimi anni, invece, Claudio Baglioni ha pubblicato la canzone Niente più nel 2009 e, di recente, Io non solo lì nel 2020 che ha anticipato l’uscita dell’album In questa storia che è la mia. Ed ora è pronto a cantare tutti questi successi sul palco di Mediaset.

