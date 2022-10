Era il 2014 quando i Clean Bandit, gruppo musicale britannico, hanno iniziato a farsi conoscere in tutto il mondo con la loro bellissima “Rather be“.

Una band che fin da subito è spiccata per la sua originalità, questa, e che non lascia nulla al caso: il suo simbolo-firma, che compare in ogni brano, ad esempio, a prima vista appare come un insieme privo di senso di forme geometriche, ma in realtà un senso preciso ce l’ha eccome. Ogni figura è infatti l’espressione visiva degli strumenti suonati da ciascun membro del gruppo: il quadrato rosso rappresenta la tastiera di Jack Patterson, il triangolo giallo la batteria di Luke Patterson, fratello di Jack, il rombo verde il violoncello di Grace Chatto e il cerchio blu il violino di Milan Neil-Amin Smith, ormai ex mebro della band.

Anche il nome ha una storia ben precisa: esso deriva infatti da una frase che risale all’epoca in cui Grace e Jack, fidanzati, vivevano in Russia e sentivano spesso, e che hanno deciso di trasporre in inglese. In italiano, si può tradurre con “assoluto furfante“.

A parte queste curiosità, comunque, i Clean Bandit sono uno dei gruppi più immediatamente riconoscibili del mercato musicale attuale; si caratterizzano per il loro genere “fusion“, che non rientra in alcuna categoria prestabilita e che strizza l’occhio ad influenze sonore classiche, elettroniche e house, e soprattutto per l’assenza di una voce solista, il che fa sì che ogni loro brano venga cantato da un altro artista.

Ciò è successo anche nel caso del loro ultimo lavoro, uscito proprio oggi venerdì 21 ottobre 2022: si intitola “Don’t leave me lonely” e a prestargli voce è stata questa volta la cantautrice statunitense classe 1992 Elley Duhé.

Vediamone ora il significato e la traduzione.

Significato di “Don’t leave me lonely”

“Don’t leave me lonely” è il disperato e accorato appello di una ragazza nei confronti del proprio partner, che le ha fatto grandi promesse ma che poi di colpo l’ha abbandonata. Una volta tornato sui suoi passi, però, alla donna non importa dove egli sia stato nè tantomeno tutto il dolore che a causa sua ha dovuto sopportare, e che sarebbe disposta ad affrontare di nuovo: tutto ciò che vuole da parte sua è soltanto non essere lasciata di nuovo sola.

Un amore, questo, che sembra dunque essere connotato dai chiari segni di una dipendenza affettiva.

Traduzione di “Don’t leave me lonely”

[Verso 1]

Hai detto che non mi dimentichi mai

Come hai potuto lasciarmi indietro?

Mi hai promesso che ci sarai

Pensavi che non avrei potuto vivere per le notti più buie

Hai detto che avresti nuotato negli oceani più profondi

Strappato le stelle dal cielo, oh

Hai detto che non mi avresti mai dimenticato

Avremmo avuto l’un l’altra per tutta la vita

[Ritornello]

Potrei dipingere sopra le cicatrici

Prendere una freccia nel cuore

No, non mi interessa dove sei stato

Basta che non mi lasci di nuovo da sola

Potrei imparare a immaginarti

Da un punto di vista diverso

No, non mi interessa dove sei stato

Solo non lasciarmi di nuovo sola

[Post-Ritornello]

Non lasciarmi sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola

[Verso 2]

Tu sei il mio ossigeno

Ma alcune notti mi fanno dimenticare di respirare, yeah

Striscerei di nuovo attraverso l’inferno per te

Perché mi sembra il paradiso

Schiaccerei diamanti, scapperei dalle sirene

Sarei il mondo sotto i tuoi piedi, ooh yeah

Hai detto che non mi dimenticherai mai

Sono tua per l’eternità

[Ritornello]

Potrei dipingere sopra le cicatrici

Prendere una freccia nel cuore

No, non m’importa dove sei stato

Basta che non mi lasci di nuovo sola

Potrei imparare a immaginarti

Da un punto di vista diverso

No, non mi interessa dove sei stato

Ma non lasciarmi di nuovo sola

[Post-Ritornello]

Non lasciarmi sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola

Non lasciarmi sola, sola.

–

Cosa pensate di questo brano? Ditecelo nei commenti!