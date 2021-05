L’estate è alle porte e ce ne possiamo accorgere dalle ultime uscite musicali dove, tra quelle di oggi, spicca sicuramente Senorita di Clementino e Nina Zilli. Un ritmo che è pronto a farci scatenare in spiaggia e sulla pista da ballo, e che profuma già di tormentone.

Senorita è una canzone dalle sonorità reggae e rocksteady che entra in testa sin dal primo ascolto, il classico pezzo estivo, che magari non spicca in originalità, ma che ci mette subito allegria. Inoltre l’alternarsi della voce di Clementino e quella di Nina Zilli sono forse l’ingrediente che rende davvero particolare il brano.

Il significato del testo di Senorita

Il testo di Senorita è molto semplice e parla di un tira e molla tra un lui e una lei. Lui vorrebbe conquistarla e vivere un’avventura senza pensarci troppo ma vivendo il momento, ma lei, che ha già sofferto per amore, non vuole lasciarsi andare in una nuova storiella estiva senza futuro, o comunque cogliere l’attimo ma non essere considerata un’ingenua…

se stanotte mi perdo tra le luci che male c’è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita Dal testo di Senorita

Il vero punto forte di questo testo è l’alternanza delle due voci, che costruiscono un racconto dinamico di questo tira e molla giocoso ma allo stesso tempo serio.

Clementino ha apprezzato molto la collaborazione con la sua collega Nina Zilli, e ha raccontato così l’esperienza:

Duettare con Nina è un desiderio che avevo da tempo. Lei sembra la mia versione al femminile, sia umanamente che musicalmente. Sono felice di Senorita e credo che possa essere una delle tracce “hit killer” di questa estate! Il reggae tropicale di questo brano è super coinvolgente, il brano è stato scritto da Rocco Hunt e Federica Abbate, sono contento per la prima volta di cantare una canzone scritta da un altro artista, non mi era mai successo e per me è una nuova avventura. Clementino

A me questa collaborazione sembra davvero ben riuscita, e ci regala un pezzo estivo che ci accompagnerà sicuramente da qui ai prossimi mesi.

E tu cosa ne pensi di Senorita?

Il testo di Senorita di Clementino e Nina Zilli

Lungomare pieno quanta gente in strada

non trovare scuse facciamo serata

guarda questa luna quasi sembra finta

tanto lo sapevo che ti avrei convinta

ci giriamo intorno come Terra e Sole

certe cose poi si spiegano da sole

resti qui con me o continuerai a scappare

dimmi cosa vuoi fare

Non parliamone più, ma mai più davvero

tutto quello che so, io non son il capitan

tu non sei il marinero

Ta la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le luci che male c’è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita

E cantano i gabbiani volando sopra il golfo

ballano le navi in mezzo al mare mosso

il vento sfiora la schiuma delle onde

le schiene già abbronzate

le spiagge più affollate

e tu che parli al vento

io ballo fuori tempo

Non parliamoci più, ma mai più davvero

ho visto piovere cadere già troppe volte il mio cielo

Tra la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le strade che male c’è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita

Andiamo giù come sabbie mobili

nel fondo del mare

Tra la gente nei bar la notte non è mai finita

questo ritmo che mi colpisce forte come un mitra

se stanotte mi perdo tra le luci che male c’è

ma lo sai quanta sabbia mi è passata fra le dita

non sono una señorita

non sono una señorita