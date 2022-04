Clementino è un rapper di Avellino classe 1982 protagonista di brani come Luna, Oracolo del sud, Quando sono lontano, La cosa più bella che ho per citarne alcuni.

Molto amato nel panorama della musica italiana tanto che ogni suo lavoro è sempre un successo. Ed oggi, venerdì 29 aprile, torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro, esce il nuovo album dell’artista dal titolo Black Pulcinella, proprio per rifarsi alle sue origini. Il disco vanta numerose ed importanti collaborazioni come quella con Madame o con l’amico Rocco Hunt. A proposito dell’album, Clementino rivela che:

“Black Pulcinella si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella. Il disco è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella”.