Ecco alcuni dei momenti migliori del Coachella 2023 il festival a Indio, in California, dove le star si esibiscono per due fine settimana consecutivi, dal 14 al 16 Aprile e poi ancora una volta dal 21 al 23 Aprile.

Tra le star al Festival ci sono Frank Ocean, Bad Bunny e BLACKPINK in programma come headliner durante l’evento di tre giorni oltre ad innumerevoli altri spettacoli che hanno completato l’impressionante scaletta dell’edizione 2023 del festival.

Per quelli che non sono in grado di raggiungere il festival di persona, ecco alcune delle migliori esibizioni del Festival così i fan della musica possono godersi tutta l’azione dello show comodamente dalle proprie case.

Coachella 2023:

Rauw Alejandro & Rosalia

Rauw Alejandro e Rosalía si sono esibiti al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 15 Aprile 2023 a Indio, in California.

Calvin Harris

Calvin Harris si esibito al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 15 Aprile 2023 a Indio, in California.

Kali Uchis e Tyler, the Creator

Kali Uchis e Tyler, the Creator si esibiscono al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 16 Aprile 2023 a Indio, in California.

Latto

Latto è esibita al Sahara Tent durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 16 Aprile 2023 a Indio, in California.

Billie Eilish

Billie Eilish con Labrinth, si è esibita al Mojave Tent durante il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2023 il 15 Aprile 2023 a Indio, in California.

Blink-182

Mark Hoppus e Tom DeLonge dei Blink-182 si sono esibiti al Sahara Tent durante il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Bad Bunny

Bad Bunny si è esibito al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Becky G

Becky G è salita sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Doechii

Doechii si è esibito al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Umi

Umi si è esibito al Gobi Tent durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

GloRilla

GloRilla si è esibito al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 16 Aprile 2023 a Indio, in California.

Ashnikko

Ashnikko ha posato nel backstage per una foto al Coachella Valley Music and Arts Festival il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Post Malone e Metro Boom

Post Malone e Metro Boomin si godono Casamigos al TAO Desert Nights presentato da Jeeter allo Zenyara il 14 Aprile 2023 a Coachella, in California.

Vintage Culture

Vintage Culture si è esibito al Sahara Tent durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

BLACKPINK

Jennie, Jisoo, Lisa e Rose delle BLACKPINK si esibiscono al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2023 il 15 Aprile 2023 a Indio, in California.

Blondie

Debbie Harry dei Blondie si è esibita sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Burna Boy

Burna Boy si è esibita al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Swae Lee

Swae Lee dei Rae Sremmurd si è esibito all’Outdoor Theatre durante il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2023 il 16 Aprile 2023 a Indio, in California.

Kaytranada

Kaytranada è salito sul palco dell’Outdoor Theatre durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile 2023 a Indio, in California.

Pusha T

Pusha T si è esibita al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 14 Aprile a Indio, in California.

070 Shake

070 Shake si è esibito al Coachella Stage durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2023 il 15 Aprile a Indio, in California.

Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers dei Boygenius si è esibito all’Outdoor Theatre durante il Coachella Valley Music and Arts Festival del 2023 il 15 Aprile a Indio, in California.

