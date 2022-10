Coez è un rapper di Nocera Inferiore classe 1983. E’ una delle voci più amate dal pubblico italiano con all’attivo brani di successo come La musica non c’è, E’ sempre bello, Le luci della città, Lontana da me, Occhiali scuri per citarne alcuni, uno diventato più famoso e conosciuto dell’altro.

Ed ora Coez è pronto per tornare protagonista dopo ben sei anni da uno dei suoi progetti più importanti. Oggi, infatti, ha finalmente annunciato il secondo capitolo di From the rooftop, il suo progetto acustico ed ha rivelato che è atteso per venerdì 14 ottobre. Per il momento sappiamo che sarà formato da sette brani, due dei quelli lo vedranno duettare con Ariete e con Frah Quintale rispettivamente sulle note di Margherita e di Nei treni la notte. Ma di cosa si tratta From the rooftop? Cerchiamo di spiegarlo in breve per chi, magari, non ne è a conoscenza. From the rooftop vede la luce nel 2016 ed è un concept musicale di Coez che nasce l’anno prima dell’omonima serie di sessioni acustiche che sono state registrate direttamente su un tetto di Roma per poi essere pubblicate su Youtube. In questo progetto, Coez alterna suoi brani famosi con brani iconici della musica italiana.

Il rapper Coez

E finalmente, dopo le numerose richieste dei suoi fan, è arrivato il momento del secondo capitolo di questo importante progetto acustico che arriva in un 2022 che è stato e sarà ricco di eventi e concerti per Coez per la gioia dei suoi fan grazie al Volare Tour ed all’Essere Liberi Tour. From the Rooftop 2 vuole essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista dallo stile unico tra rap e musica di cantautore. Per questo motivo, troveremo suoi brani famosi come E’ sempre bello (che è stato per ben cinque volte disco di platino) o Nei treni la notte, ma in una nuova versione rispetto a quella che conosciamo e che sicuramente sarà molto apprezzata dal suo pubblico. L’ep di From the Rooftop 2 sarà disponibile in digitale, ma anche in formato vinile ed è proprio qua che c’è una novità in più che rende felici ed entusiasti i suoi fan, ovvero anche From the Rooftop 1 sarà disponibile in formato vinile.

La tracklist di From the Rooftop 2

È sempre bello

Fra le nuvole pt.2

Nei treni la notte feat. Frah Quintale

Fuori Orario

Margherita feat. Ariete

Le luci della città

Essere liberi

