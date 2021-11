Coez è un rapper di Nocera Inferiore classe 1983. E’ una delle voci più amate dal pubblico italiano con all’attivo brani di successo come La musica non c’è, E’ sempre bello, Le luci della città, Lontana da me, Occhiali scuri per citarne alcuni, uno diventato più famoso e conosciuto dell’altro.

Il suo ultimo singolo è proprio E’ sempre bello e risale al 2019, anno in cui ha celebrato i 10 anni di carriera, e che ha anticipato il quinto album in studio uscito nel marzo dello stesso anno. Ed oggi, venerdì 5 novembre, torna sulla scena musicale a due anni dal suo ultimo progetto discografico con il brano Come nelle canzoni in rotazione alla radio e nelle piattaforme musicali di streaming. La canzone segue i brani Wu-Tang e Flow Easy ed anticipa l’uscita del nuovo album atteso a breve. Coez a tal proposito afferma che:

Il rapper Coez

“Dentro ci troverete un pezzo della mia vita e probabilmente, come spesso accade, anche della vostra”.

Il significato di Come nelle canzoni di Coez

Come nelle canzoni è un crossover tra pop e rap, un brano in puro stile Coez. Parla di relazioni fragili ed in bilico, quelle che quando finiscono non chiudono immediatamente la porta, ma lasciano ferite aperte, profonde e difficili da curare. Racconta di una storia d’amore e dei ricordi di una relazione che è iniziata molto tempo fa, ma che poi è giunta alla conclusione. Una vera e propria dedica a quella che è stata la sua metà, a cui ha dato tutto senza pentirsene e con cui ha condiviso momenti che, ancora oggi, rimangono impressi nella mente come canta: “Con te ho imparato il termine mancarsi…però t’ho amato sempre te lo giuro”.

E tu hai già sentito il brano Come nelle canzoni di Coez? Che emozioni hai provato? Ti aspettiamo nei commenti!