Coez è un rapper di Nocera Inferiore classe 1983. E’ una delle voci più amate dal pubblico italiano con all’attivo brani di successo come La musica non c’è, E’ sempre bello, Le luci della città, Lontana da me, Occhiali scuri per citarne alcuni, uno diventato più famoso e conosciuto dell’altro.

L’ultimo singolo, dal titolo Come nelle canzoni, è arrivato lo scorso novembre dopo due anni di distanza dall’ultimo successo E’ sempre bello. Dopo un periodo lontano dal mondo musicale, Coez ora è tornato a fare musica. Da oggi, venerdì 25 febbraio, è disponibile in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Occhi Rossi che fa parte di Volare, l’ultimo album del rapper. Ed in questo singolo c’è un’importante novità, tanto che potremmo definirlo come un ritorno alle origini. Dimenticatevi le canzoni pop a cui ci ha abituato nell’ultimo periodo, come lui stesso rivela durante un’intervista con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Dopo anni di canzoni pop volevo tornare a parlare anche a chi mi segue da sempre, lo zoccolo duro, ricordando che non ho smesso di fare rap”.

Il singolo Occhi Rossi è stato annunciato da Coez tramite i suoi profili social:

“Erano anni che volevo scrivere questa canzone, alla fine tutta la mia storia si racchiude in una ricerca di fusione fra la canzone e il genere col quale sono cresciuto: il rap”.

Il rapper Coez

Il significato di Occhi Rossi

Possiamo affermare che Occhi Rossi sia un brano dai risvolti intimi: la melodia è dolce ed è in grado di far sognare colui che l’ascolta. Inoltre, nel testo il rapper si rivolge a tutti coloro che hanno concluso una relazione d’amore, ma che, nonostante questo, provano ancora molto affetto nei confronti della persona che è stata al loro fianco. Il rapper stesso, nel brano, si rivolge ad una ragazza a cui era legato in passato, ma per cui prova ancora affetto e stima, infatti canta: “Sembri l’unica sveglia al mondo, ma non sei da sola, però sei la sola per me”. Anche il video ufficiale, pubblicato oggi, è molto intimo ed è stato girato in Sicilia, precisamente tra i comuni di Monreale, Piana degli Albanesi e Terrasini: racconta il viaggio liberatorio fatto da due ragazze ed un ragazzo in camper.

Il Volare Tour di Coez ancora rimandato

Nel frattempo, la voglia di Coez di tornare a cantare live circondato dall’affetto dei suoi fan è davvero tanto. Dopo diversi posticipi, finalmente per il rapper è tornato il momento di salire nuovamente sul palco, anche se ci sono dei cambiamenti: i concerti del mese di aprile resteranno invariati, mentre quelli del mese di marzo saranno posticipati a maggio. Inoltre, al Volare Tour si aggiunge una nuova data, ovvero quella all’Atlantico di Roma il 21 aprile. Coez, da parte sua, non vede l’ora:

“La voglia di suonare è davvero tanta e questa volta sembra davvero che stia per ripartire la musica live nei club. Spero con tutto il cuore che sia la volta buona”.

E tu hai già sentito la canzone Occhi Rossi? Andrai a vedere uno dei concerti di Coez per il Volare Tour? Ti aspettiamo nei commenti!