Meg Ryan è un’attrice degli Stati Uniti classe 1961. Senza dubbio si tratta di una delle donne più amate a livello mondiale sia per il suo fascino, ma soprattutto per il suo talento. È diventata un volto noto in tutto il mondo dopo aver vestito i panni di Sally nel film Harry, ti presento Sally. Diverse volte candidata ai Golden Globen, è la protagonista per eccellenza delle commedie romantiche.

Kate&Leopold, Insonnia d’Amore, C’è posta per te, Genio per amore, Il coraggio della verità, Innamorati cronici, Il bacio che aspettavo fino a L’attesa di un ritorno sono solo alcuni dei titoli che l’hanno vista protagonista. Dal 2015, però, non l’abbiamo più vista prendere parte a nessun film. Quasi 10 anni di silenzio dove l’attrice ha preferito dedicarsi alla sua famiglia, ma soprattutto ha scelto di iniziare una nuova carriera studiando ed imparando nuove cose, ovvero quella di produttrice.

Meg Ryan e David Duchovny in Coincidenze d’Amore

Ed adesso Meg Ryan è pronta per tornare di nuovo sul grande schermo protagonista di Coincidenze d’amore: film che è stato scritto, diretto ed interpretato da lei stessa. Si tratta di una prova importante per l’attrice che ha deciso di mettersi in gioco con questo adattamento cinematografico dell’opera teatrale Shooting Star del 2008 di Steven Dietz. Il film ha già fatto il suo debutto negli Stati Uniti lo scorso novembre dove ha ottenuto una buona accoglienza da parte del pubblico e della critica. Adesso, però, è atteso con ansia nel nostro paese e l’11 aprile farà il suo debutto nelle sale cinematografiche di Italia. Nel frattempo, per rendere un po’ meno pesante l’attesa, è stato reso pubblico il trailer di Coincidenze d’amore così sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare dal film in arrivo.

Analisi del trailer di Coincidenze d’Amore

In Coincidenze d’Amore, Meg Ryan veste i panni di Willa, mentre David Duchovny quelli di Bill. In passato i due hanno vissuto un’importante relazione che, però, si è chiusa in modo doloroso per entrambi. Dopo 20 anni si ritrovano, per caso, in un aeroporto di provincia con i loro voli cancellati a causa di una violenta tormenta. Sono così costretti a fermarsi in aeroporto più a lungo ed il loro breve incontro diventa qualcosa di più profondo che porta Willa e Bill a ripensare al loro passato e soprattutto ai motivi che li hanno portati alla decisione di porre fine alla loro storia d’amore. Sono sempre più convinti che questo incontro tra di loro non sia stata una semplice coincidenza, ma un vero e proprio incantesimo.

E tu cosa ne pensi delle commedie romantiche? Andrai al cinema a vedere Coincidenze d’Amore? Ti aspettiamo nei commenti!