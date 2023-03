Colapesce e Dimartino sono un duo musicale che ha visto la luce nel 2020 e che è formato da Lorenzo Urciullo (in arte Colapesce) ed Antonio Di Martino (semplicemente Dimartino).

Cantanti siciliani che, nel giro di poco tempo, sono riusciti a farsi spazio nel mondo della musica italiana complice anche il brano Musica leggerissima che ha permesso loro di arrivare quarti durante il Festival di Sanremo 2021, ma che è diventato un vero e proprio tormentone che tutti hanno cantato almeno una volta durante l’estate e non solo. Un brano che è valso cinque dischi di platino e la vittoria di alcuni premi. Quest’anno Colapesce e Dimartino sono tornati sul palco dell’Ariston con il brano Splash arrivando solo al decimo posto che, per molti, è stato ingiusto, ma ottenendo comunque importanti riconoscimenti come il Premio della Critica Mia Martini ed il Premio della Sala Stampa Radio Tv e Web Lucio Dalla.

SANREMO, ITALY – FEBRUARY 08: Dimartino e Colapesce cantano nel 73rd Sanremo Music Festival 2023 al Teatro Ariston l’8 Febbraio 2023 (Photo by D.Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images )

Forti del successo ottenuto al Festival di Sanremo, hanno annunciato il loro Colapesce e Dimartino Club Tour 2023 che li porterà ad esibirsi live nei principali teatri del nostro paese. A differenza di molti loro colleghi, però, non si tratta di date immediate e non ci terranno compagnia durante l’estate. Bensì sarà un appuntamento per questo inverno con la prima data attesa per il 23 novembre all’Estragon di Bologna, poi il 30 novembre appuntamento alla Casa della Musica di Napoli, il 1 dicembre all’Atlantico di Roma, il 4 dicembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale ed infine la data conclusiva sarà il 5 dicembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi, mercoledì 8 marzo, dalle ore 16.00 sul circuito Ticketone. Inutile dirlo, già solo la notizia è stata accolta con grande gioia dai fan del duo siciliano che non vedono l’ora di poter assistere ai concerti dei loro idoli per poter cantare con loro i più grandi successi, passare qualche ora senza pensieri, ma soprattutto per cantare i brani del nuovo album a cui il duo sta lavorando proprio in questo periodo e che vedrà presto la luce, anche se ancora non conosciamo la data precisa.

