I Coldplay sono un gruppo musicale britannico nato a Londra nel 1997. Composto da Chris Martin (la voce), Jonny Buckland (alla chitarra elettrica), Guy Berryman (al basso) e Will Champion (alla batteria) che si sono conosciuti durante gli studi all’Università ed hanno deciso di fondare un gruppo musicale come passatempo senza sapere, però, che quella decisione avrebbe cambiato per sempre la loro vita e li avrebbe portati ad essere uno dei gruppi pop più amati al mondo.

All’attivo hanno brani di successo come Hymn For The Weekend, Yellow, Fix You, The Scientist, Paradise, Viva la Vida per citarne alcuni. Tour internazionali sold out e decine di milioni di dischi venduti. Per questo motivo, le parole di Chris Martin hanno allertato i fan. Ma facciamo un passo indietro e torniamo allo scorso ottobre quando il cantante inglese ha affermato:

“Penso che, tempo di registrare alcuni album, e poi avremo finito di fare dischi. Questo non è uno scherzo. Questo è vero. Penso che il 12esimo album corrispondere alla fine del nostro catalogo, ma credo che vorremmo sempre esibirci e suonare dal vivo insieme. Quindi, penso nello stesso modo in cui lo fanno Rolling Stones, sarà così bello se potremo ancora essere in tour quando avremo 70 anni. Sarà meraviglioso, se qualcuno vorrà venire”.

Parole che sono rimaste nella testa dei fan dei Coldplay e che ora tornano vive come non mai in quando Chris Martin ha affermato che il gruppo musicale ha preso la sua decisione e che nel 2025 uscirà il loro ultimo album. Poi basta, non produrranno più canzoni. Nessuna paura, però, poiché non si scioglieranno, semplicemente smetteranno di suonare e si esibiranno solo live. Il cantante lo ha affermato durante un’intervista con Jo Whiley ai microfoni della Bbc Radio dove ha rivelato:

I Coldplay nella cover di Everyday Life

“Beh, so che posso dirtelo: il nostro ultimo disco vero e proprio uscirà nel 2025 e dopo penso che faremo solo un tour. Magari ci saranno alcune collaborazioni con altri artisti, ma il catalogo dei Coldplay, per così dire, finirà allora”.

Parole che, tuttavia, i fan prendono con le pinze visto che non è la prima volta che vengono pronunciate. Già nel 2014, infatti, Chris Martin aveva dichiarato che A Head Full of Dreams sarebbe stato l’ultimo album della band, ma poi sono arrivati Everyday Life e Music of the Spheres. Per alcuni c’è scetticismo poiché affermano che i Coldplay torneranno tra una decina di anni con un nuovo batterista o un nuovo chitarrista per poter fare più soldi, proprio sulla falsa riga di altre band. Non ci resta altro che aspettare e vedere se sarà davvero così anche se sembra plausibile visto che nel 2025 la band celebrerà 25 anni di anniversario dal loro esordio.

E tu ti aspettavi questa decisione dei Coldplay? Secondo te smetteranno davvero nel 2025 oppure cambieranno idea? Ti aspettiamo nei commenti!