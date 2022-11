Esce oggi, venerdì 4 novembre 2022, “La resistenza“, il nuovo brano del duo milanese Coma Cose, formato da California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli).

Il brano appartiene al loro ultimo album, rilasciato anch’esso in data odierna, intitolato “Un meraviglioso modo di salvarsi“, che rappresenta un vero e proprio diario intimo riletto in chiave musicale, in cui si riflette tutta la voglia di cambiamento provata dai Coma Cose dopo l’esperienza di Sanremo 2021, al quale hanno partecipato con la canzone “Fiamme negli occhi“, amatissima dal pubblico.

Una necessità di modificare la propria vita, questa, che ha portato inoltre ad una temporanea separazione della coppia, che tale è anche nella vita reale e non solo in quella lavorativa, e alla totale assenza dal mondo dei social per sei mesi.

Si prospetta un periodo molto fertile per i Coma Cose, quello che verrà a breve. Oltre all’uscita del sopracitato album “Un meraviglioso modo di salvarsi“, i due artisti hanno infatti anche in programma un tour che comincerà a marzo del prossimo anno e che si svolgerà non solo in Italia, ma farà tappa anche a Londra e Parigi.

Significato della canzone

“La resistenza” è un brano che racconta di come si può e si deve letteralmente resistere alla vita e a tutto ciò che essa inevitabilmente porta con sè, dalle devianze alle tentazioni, al fine di non uscire dalla “retta via“.

Non vi è dunque alcun intento o riferimento politico nel titolo del brano, come ha tenuto a precisare lo stesso Fausto Lama:

“Temevamo di usare quel termine perchè nei secoli è stato strumentalizzato. La nostra canzone parla di una resistenza umana, non politica.”

–

Cosa ci dite di questa canzone? Scrivete le vostre opinioni nei commenti!