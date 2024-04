Come vedere la serie Fallout? Il primo episodio della serie tv, prodotta da Amazon MGM Studios e attesa sul catalogo Prime Video, a quanto pare sarà visionabile anche gratis.

La serie esplorerà i temi già visti nei videogiochi, sperando di non deludere le aspettative dei tanti fan. Da quel poco che è trapelato sappiamo che si tratterà di un prodotto dall’alto livello qualitativo.

Amazon ha deciso di rendere disponibile gratuitamente il primo episodio della serie televisiva tramite Twitch.

L’11 aprile, data in cui tutti gli otto episodi arriveranno su Prime Video, gli utenti di Twitch potranno seguire alcuni streamer selezionati per vedere il primo episodio in diretta. La notizia è stata confermata su X/Twitter e da Twitch stesso che ha condiviso i dettagli su chi bisognerà seguire per poterlo vedere in streaming.

“Avventurarsi nelle Terre Desolate è pericoloso, porta con te un amico per il viaggio”, ha condiviso la piattaforma di streaming in diretta di proprietà di Amazon.

Alcuni fan sono però delusi perché si tratta di una collaborazione esclusiva per alcuni streamer selezionati.

Ciò significa che non tutti gli utenti potranno trasmettere l’episodio in diretta streaming, soprattutto dopo che Twitch ha recentemente rimosso la funzione Watch Party, che consentiva agli utenti di trasmettere insieme gli episodi di Prime Video.

La buona notizia è che probabilmente non ci sarà la necessità di un account Twitch per guardare gli streaming, ma se volete commentare e chattare durante l’episodio dovrete procedere con l’iscrizione gratuita.

Come vedere la serie Fallout: il cast e la produzione

Lo show, basato sull’omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, si svolge in una versione post-apocalittica di Los Angeles, devastata da una guerra nucleare.

La serie di Amazon è stata creata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner e sviluppata dai creatori di “Westword” Lisa Joy e Jonathan Nolan. Il cast della serie comprende anche Mike Doyle, Xelia Mendes-Jondes, Aaron Moten, Johnny Pemberton, Zach Cherry, Moises Arias e Kyle MacLachlan.

