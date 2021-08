La serie TV che in questo periodo sta spopolando su Netflix, Come vendere la droga online (in fretta), è tratta da una storia vera, per quanto incredibile! La storia di un ragazzo nerd che in poco tempo è diventato uno degli spacciatori più grandi della Germania.

Quello che nella serie TV conosciamo come il 17enne Moritz, nella storia vera si chiama Maximilian, ed è un nerd che grazie alle sue ottime capacità informatiche, è riuscito a mettere in piedi un impero della droga.

Ma andiamo con ordine. Ecco la storia vera che ha ispirato la serie tv Come vendere la droga online (in fretta).

La storia vera di Come vendere la droga online (in fretta)

Siamo a Lipsia nel 2013, il 18enne Maximilian, nerd e appassionato di informatica, utilizzando il deep web riesce a mettere in piedi un sito di e-commerce chiamato Shiny Flakes. Su questo portale era possibile acquistare grandi quantitativi di droga (per la maggiore si trattava di Ecstasy) che veniva poi pagata in Bitcoin.

Sin dalla sua nascita il sito di spaccio fu un grande successo, che permise a Maximilian di crescere in fretta e di diventare in poco tempo un milionario!

Tutto andava a gonfie vele nel suo business, fino a quando un banalissimo errore lo portò a tradire la sua attività: nell’invio di uno dei pacchi di droga, il ragazzo sbagliò l’affrancatura che portò il pacco a restare in giacenza per molto tempo nell’ufficio postale. Fino a quando, ad aprire il pacchetto, non ci pensò il personale delle poste, scoprendone così il contenuto.

Denunciato l’accaduto, i poliziotti iniziarono ad indagare, fino a risalire a Maximilian che venne arrestato nella sua stessa casa.

Quando i poliziotti si presentarono nell’appartamento del ragazzo, trovarono 320 chili di droga, del valore di circa 4 milioni di euro.

Durante il processo Maximilian è riuscito a farsi condannare come minorenne (nonostante fosse ormai arrivato ai 20 anni) ricevendo così come pena soltanto 7 anni.

Durante il periodo detentivo, siccome gli era permesso di uscire durante il giorno, pare che Maximilian si sia anche presentato sul set della serie TV che racconta la sua storia, e si è anche reso utile spiegando allo staff e agli attori come era solito impacchettare i pacchi di droga destinati ai suoi clienti.

Che dire… un tipo davvero incredibile!

E tu cosa ne pensi della storia vera dalla quale è tratta la storia di Come vendere la droga online (in fretta)? Lascia un commento per dire la tua.