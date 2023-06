Ci ha fatto piangere, emozionare e sognare: “Elisa di Rivombrosa” è stato un vero e proprio cult della televisione italiana dei primi anni 2000, che ancora oggi risulta davvero impossibile dimenticare… cosa che evidentemente non è riuscita a fare neanche la Rai, che ha da poco annunciato di voler dar vita ad una continuazione della serie, nonostante essa, ricordiamolo, originariamente è stata trasmessa da Mediaset.

Si fa dunque strada l’idea di una nuova stagione di “Elisa di Rivombrosa”, la quarta del franchise (includendo anche lo spin off “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa“).

Ma cosa sappiamo ora come ora in merito? Scopriamolo qui di seguito.

Di cosa parlerà la nuova stagione di “Elisa di Rivombrosa”? Trama e cast

La quarta stagione della serie sarà secondo le prime indiscrezioni formata da un totale di 12 episodi e rappresenterà un continuo di quanto lasciato interrotto nel sopracitato spin off “La figlia di Elisa“, andato in onda nel 2007 e incentrato sulle vicende di Agnese Ristori, figlia di Elisa Scalzi di Rivombrosa e Fabrizio Ristori.

Nel cast dovrebbero comparire attori e attrici quali Jacopo Olmo Antinori, Alice Pagani, Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guidone e Andrea Arcangeli, oltre alla stessa Vittoria Puccini, la quale però potrebbe essere presente unicamente in qualità di protagonista di ricordi o flashback del passato.

Nessuna speranza invece di rivedere Alessandro Preziosi nei panni di Fabrizio: il personaggio in sè è deceduto durante la seconda stagione dell’opera primaria, ma in questa nuova stagione non lo vedremo neanche come guest star in memoria dei tempi che furono.

Le location della quarta stagione: dal Piemonte al Lazio all’Emilia-Romagna

Ulteriori informazioni riguardo alla nuova stagione di “Elisa di Rivombrosa” riguardano i luoghi in cui sono avvenute le riprese: spiccano vere e proprie meraviglie architetturali del Piemonte, quali il castello ducale di Agliè (Agliè, TO), già location primaria della serie originale, il castello del Valentino e la Villa della Regina (Torino) e infine il Castello di Masino (Caravino, TO), ma anche costruzioni romane come il borgo del Castello di Rota (Tolfa, RM) ed emiliane come il Castello di Golaso (Varsi, PR) e la Rocca Meli Lupi (Soragna, PR).

–

Voi cosa ci dite circa questa notizia? Avete visto e amato “Elisa di Rivombrosa”? Siete contenti che torni con una nuova stagione? Scrivetecelo nei commenti!