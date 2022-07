Copacabana è il nuovo singolo di Rhove cantata in coppia con Paky.

Continua il successo del rapper che, ad oggi conta oltre 413 milioni di stream totali e in costante aumento, oltre 128 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip e che, il 20 Luglio, ha aperto il concerto di Stromae.

Rhove è la sorpresa musicale dell’anno grazie alla sua Shakerando, brano rimasto per sette settimane consecutive alla prima posizione della classifica singoli italiana FIMI e certificato con il Triplo Disco di Platino. Traguardi a cui si aggiunge la prima posizione su Apple Music e iTunes e il titolo di brano più utilizzato su TikTok e i video musicale più visto su YouTube, oltre 48 milioni di views, il più ricercato su Shazam e tra i 10 brani più suonati dalle radio italiane.

La nuova versione della canzone “Copacaban”, segue l’uscita di Compliquè con Shiva e Ghali, si aggiunge all’EP di Rhove, Provinciale, prodotto da Milano Ovest/Virgin Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il significato di Copacabana di Rhove e Paky

Dall’incontro musicale del rapper di Rho e del rapper di Rozzano scaturisce un brano potente e adrenalinico. I due artisti, entrambi under 25, rappresentano una nuova wave del rap italiano e della musica urban e la loro collaborazione non potrà che fare felici tutti i loro ascoltatori.

Rhove e Paky si ritrovano insieme per una nuova versione di Copacabana, brano già incluso nell’EP Provinciale pubblicato qualche settimana fa dal Rhove.

I due rapper ultimamente sono finiti al centro di diverse critiche per alcuni comportamenti condannati, dal live sospeso di Rhove in polemica con i suoi fan alla minaccia rivolta da Paky a uno spettatore durante un suo live.

Nonostante questi incidenti, i due rimangono protagonisti assoluti della scena rap del momento e ora sono pronti a dominare l’estate con Copacabana.

Il testo di Copacabana di Rhove e Paky

Eh, Copacabana, Copacabana, ah

Yah-yah-yah, yah-yah-yah, eh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad Yeh, yeh

Una ragazza voleva riempire il suo conto in banca

Mettere i suoi soldi nella mia borsa di Trapstar

Oggi mi chiama solo perché ho fatto due soldi Eh-eh

Okay, anche perché vado d’accordo con tutta la scena italiana Eh

Non faccio il lecchino, sono solo real e basta

Semplice ragazzino con la tuta del Ghana

Abito nelle trenches, faccio foto con bebè maranza

Non avevo un euro, fra’, eh-eh

Ho una tuta del Senegal, eh-eh

Sto al Saint Paul come la Seleção, eh-eh

Le faccio capire che non le comprerò una Eh-eh

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna Eh

Afro come Naira Eh, eh, eh

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad Eh, eh, eh

Ogni stronzo chiama me

Se vuole parlare di strada

Faccio un guaio in Ita

Poi scappo a Capocabana

Non c’è nè pace nè amore al bossolo di un’arma

Il sangue sporca la stoffa e colora una bandana (Ah-ah)

Se parli di gangsta rap di te fa più brutto mia mamma

Quando tu eri nelle palle già stavo su un SH (Vroom-vroom)

A scuola non era cosa, ma andavo forte in grammatica

Il gesto della lavagna mi portava il guadagno (Ah-ah)

Se mi vedi più ingrassato, stronzo, è perché sto incassando

Non ammetti l’evidenza come Ronaldo e Cassano (Ah-ah)

Attento da un momento all’altro, puoi finir sul quotidiano

Sono sempre attorno a te come la banca Mediolanum

Glory con la province ti sta salendo l’ansia

Ricordo quando prima vendevo il fumo con Anas

Ora sto viaggiando in prima (Ah) su un volo per le Bahamas

Ma in piazza faccio ancora foto con i bébé maranza

Non avevo un euro, fra’, eh-eh

Ho una tuta del Senegal, eh-eh

Sto simple come la Seleção, eh-eh

Le faccio capire che non le comprerò una

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta blanca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

Copacabana

Lei mette i suoi soldi nella borsa di mamma

Cota tutta bianca e passamontagna

Afro come Naira

Quanti petit non festeggiano il feliz Navidad

E tu, ti sei già scatenato sulle note di Compacabana di Rhove e Paky? Dì cosa ne pensi nei commenti!