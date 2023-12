Nel variegato universo del cinema, alcuni binomi di attori brillano con una luce particolare, trasformando ogni film in cui appaiono insieme in qualcosa di memorabile. Da Julia Roberts e Richard Gere, che hanno fatto sognare milioni di spettatori con la loro alchimia in ‘Pretty Woman’, a Tom Hanks e Meg Ryan, che hanno ridefinito il genere delle commedie romantiche, queste coppie non solo condividono la scena, ma creano magiche sinergie che trascendono lo schermo.

Questo articolo esplora alcune delle collaborazioni più emblematiche e indimenticabili tra attori, svelando come la loro intesa possa diventare il cuore pulsante di storie che rimangono impresse nella storia del cinema. Immergiamoci in un viaggio tra coppie leggendarie, esplorando come hanno incantato, commosso e fatto ridere il pubblico, film dopo film.

Emma Stone e Ryan Gosling

I belli e talentuosi Ryan Gosling ed Emma Stone hanno avuto diverse occasioni per mostrare una grande chimica nei diversi film in cui erano coppia. Li ricordiamo insieme in “Crazy, Stupid, Love” (2011), “Gangster Squad” (2013) e il più recente musical “La La Land” (2016), per il quale entrambi hanno vinto un Golden Globe per la loro performance.

Jennifer Lawrence e Bradley Cooper



Jennifer Lawrence e Bradley Cooper formano un’altra coppia di attori che ha dimostrato una notevole chimica sullo schermo, lavorando insieme in diversi film di successo. Li ricordiamo insieme infatti in “Il lato positivo – Silver Linings Playbook” (2012), “American Hustle – L’apparenza inganna” (2013), “Serena” (2014) e “Joy” (2015).

La loro chimica sullo schermo è diventata per i registi una vera e propria certezza.

Judi Dench e Maggie Smith

Judi Dench e Maggie Smith sono due delle più acclamate attrici britanniche, note per le loro straordinarie carriere sia sul palcoscenico che sullo schermo. Hanno collaborato insieme nella pellicola “Tea with Mussolini” (1999), “The Best Exotic Marigold Hotel” (2011) e “The Second Best Exotic Marigold Hotel” (2015) e, anche se non direttamente, nella saga di Harry Potter.

Julia Roberts e Richard Gere

Julia Roberts e Richard Gere sono un’altra coppia iconica di Hollywood, celebri per la loro straordinaria chimica sullo schermo. Sono particolarmente noti per due film romantici che hanno segnato un’epoca: “Pretty Woman”, del 1990, e “Se scappi ti sposo”, in cui tornarono a collaborare dopo quasi un decennio.

Leonardo di Caprio e Kate Winslet

La collaborazione che ha fatto sognare tutti, quella tra Leonardo di Caprio e Kate Winslet, conosciuti soprattutto per il loro ruolo in “Titanic“, film del 1997 in cui hanno interpretato gli innamorati sventurati Jack e Rose. Si sono ritrovati dopo più di un decennio lavorando insieme in “Revolutionary Road“, nel 2008.

Johnny Depp e Helena Bonham Carter

Photo by Evan Agostini/Getty Images

Johnny Depp e Helena Bonham Carter hanno collaborato in diversi film diretti dal peculiare regista Tim Burton, tra cui “Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street” (2007), “Alice in Wonderland” (2010), e “La fabbrica di cioccolato” (2005). Hanno prestato le loro voci anche ai protagonisti de “La Sposa Cadavere”, Victor ed Emily, completando la loro esperienza insieme anche come doppiatori.

Adam Sandler e Drew Barrymore

Adam Sandler e Drew Barrymore hanno condiviso il set in “The Wedding Singer” (1998), “50 volte il primo bacio” (2004) e “Blended” (2014). I due sono ancora estremamente legati e ancora oggi, secondo loro recenti interviste, stanno cercando di collaborare a un nuovo progetto.

Robert De Niro e Joe Pesci

Robert De Niro e Joe Pesci hanno lavorato insieme in diversi film diretti da Martin Scorsese: “Quei bravi ragazzi” (1990), “Casinò” (1995), e il più recente “The Irishman” (2019). Quest’ultimo in particolare ricevette ben dieci candidature agli Oscar 2020.

Matt Damon e Ben Affleck

(Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Matt Damon e Ben Affleck, oltre ad essere amici d’infanzia e co-sceneggiatori di “Will Hunting – Genio ribelle” (1997), hanno recitato insieme in film come “Dogma” (1999) e il più recente “Jay and Silent Bob Reboot” (2019).

Tom Hanks e Meg Ryan

Tom Hanks e Meg Ryan sono una delle coppie più amate e memorabili del cinema romantico. La loro chimica sullo schermo e la capacità di catturare l’essenza delle commedie romantiche li hanno resi una combinazione vincente in più film. Hanno collaborato in “Joe Versus the Volcano” (1990), “Sleepless in Seattle” (1993), “You’ve Got Mail” (1998) e infine, un progetto minore in cui Tom Hanks fa solo un breve cameo, “Ithaca” (2015).