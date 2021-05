L’iconica trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd è uscita su Netflix. In onore del suo ritorno in streaming, ti sveliamo 25 curiosità che forse che non conoscevi ancora, o forse non tutte.

“Strade? Dove stiamo andando, non abbiamo bisogno di strade.” Ma avrai bisogno di un account Netflix se vuoi guardare questo iconico film degli anni ’80. Rilasciato nel luglio del 1985, Ritorno al futuro è diventato il film di maggior incasso dell’anno, guadagnando oltre 389 milioni di dollari e diventando un amato franchise cinematografico da lì in poco tempo. E ora l’intera trilogia, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, è disponibile sul gigante dello streaming.

In onore del debutto di Ritorno al futuro su Netflix, saltiamo a bordo della DeLorean e torniamo indietro nel tempo.

Lo scrittore e produttore Bob Gale ha avuto l’idea per il film guardando gli annuari delle scuole superiori di suo padre durante una visita con la famiglia e scoprendo che suo padre era il presidente della sua classe di laurea. Come ha detto a Esquire: “mi chiedevo se sarei stato amico di mio padre al liceo”. Per anni, più studi hanno snobbato la sceneggiatura, più di 40 rifiuti in totale. Tra questi: Disney, con Gale che afferma di aver sentito: “Siete fuori di testa ragazzi? Non potete fare un film come questo qui. Questa è la Disney, e ci state proponendo un film sull’incesto!” Non un fan del titolo, il capo della Universal Pictures “Sid Sheinberg” ha suggerito di cambiare il nome in Spaceman From Pluto. John Cusack e Johnny Depp hanno originariamente fatto un provino per il ruolo di Marty McFly, ma C. Thomas Howell è stato il finalista per il ruolo, perdendo infine contro Eric Stoltz. Cinque settimane dopo l’inizio delle riprese, i realizzatori si sono resi conto che Stoltz non era adatto al ruolo, con Gale che ha spiegato a The Guardian: “L’umorismo non era uscito fuori con Eric. Lo studio non era esattamente felice del risultato.” Il regista Robert Zemeckis è stato colui che ha consegnato la notizia a Stoltz, con il regista che ha ricordato nel libro Blockbuster che è stato: “l’incontro più difficile che abbia mai avuto in vita mia ed è stata tutta colpa mia. Gli ho spezzato il cuore.” Riprendere tutte le scene che Stoltz aveva già girato ha aggiunto 4 milioni di dollari al costo del film. Poi ampiamente recuperati. Poiché Michael J. Fox era la prima scelta per il ruolo di Marty, i realizzatori hanno lavorato con il team alla sua sitcom di successo Family Ties per assicurarsi di poterlo avere come protagonista. “Avremmo ballato nudi sulla loro scrivania per prendere Michael J. Fox, quindi ovviamente abbiamo detto, ‘Sì, certo, aggiusteremo il nostro programma di riprese'”, ha detto Gale al blog The Hundreds. Il programma di riprese di Fox era intenso: avrebbe girato Family Ties durante il giorno e poi sarebbe andato direttamente sul set di Ritorno al futuro dalle 18:30 alle 2:30, con una media di cinque ore di sonno a notte. “Era il mio sogno essere nel mondo del cinema e della televisione, anche se non sapevo che sarei stato in questi due mondi contemporaneamente”, ha detto durante uno speciale televisivo Fox.” C’è ancora una scena con Stoltz nel film. Anche se non puoi vedere la sua faccia, è Stoltz che prende a pugni Biff al ristorante. Nella sceneggiatura originale, Doc Brown si chiamava Professor Brown, ma un dirigente dello studio ha consigliato di cambiare nome. Jeff Goldblum ha fatto un provino per il ruolo di Doc Brown, secondo Gale, che ha detto: “L’unico altro ragazzo che abbiamo preso seriamente in considerazione per Doc Brown è stato Jeff Goldblum.” In un’intervista al Seattle Times, Lloyd ha rivelato le sue due ispirazioni per Doc: Albert Einstein e il direttore d’orchestra del Filadelfia Leopold Stokowski, che aveva i capelli bianchi. Uno dei motivi per cui Doc ha preso il ruolo? Perché la sua altezza gli permetteva di collegare i due cavi. Melora Hardin era stata inizialmente scelta per il ruolo della fidanzata di Marty, Jennifer, ma fu sostituita perché più alta di Fox. Nonostante Claudia Wells avesse inizialmente interpretato Jennifer nel primo film, si è ritirata dalla recitazione dopo che a sua madre era stato diagnosticato un cancro. Elisabeth Shue ha assunto il ruolo per le restanti puntate. Inizialmente, lo studio sperava che l’auto di Doc fosse una Ford Mustang, ma Gale rifiutò, dicendo ad AdWeek: “no, no, no, Doc Brown non guida una f -king Mustang. Deve guidare una DeLorean.” Huey Lewis, che ha scritto le canzoni di successo “The Power of Love” e “Back in Time” per il film, fa un cameo come uno dei giudici all’audizione della band. Lewis inizialmente ha rifiutato di lavorare sulla musica del film. In una prima bozza, la macchina del tempo doveva essere un frigorifero, ma Zemeckis era preoccupato che i bambini si chiudessero accidentalmente nei frigoriferi, quindi è stata cambiata in un’auto. Crispin Glover, che interpretava il padre di Marty, George McFy, non è tornato per i sequel a causa di controversie contrattuali. L’attore in seguito ha intentato una causa dopo che i registi hanno utilizzato le riprese del primo film e hanno modellato la sua faccia su un altro attore “per ingannare il pubblico facendogli credere che fossi nel film”, ha detto al The Opie e Anthony Show. Nella sceneggiatura originale, il nome di Lorraine era Meg. La serie animata di Ritorno al futuro è andata in onda per due stagioni, in onda sulla CBS dal 1991 al 1992. Zemeckis e Gale sono fermamente contrari all’idea di un quarto film. Lea Thompson ha detto che è stata scelta per il ruolo di Lorraine grazie alla sua interpretazione nella commedia del 1984 The Wild Life. Quelli del casting stavano osservano Eric Stoltz per il ruolo di Marty McFly, ed hanno pensato: ‘chi è quella ragazza?’ Quindi è così che ha ottenuto la prima audizione per il ruolo di Lorraine”, ha detto a The AV Club.

La trilogia di Ritorno al futuro è in streaming su Netflix.