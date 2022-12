Colapesce e Dimartino presentano la loro nuova hit dal titolo “Cose da pazzi”, disponibile dal 2 Dicembre sulle principali piattaforme digitali di musica.

La canzone è stata scritta per la colonna sonora della nuova serie Original italiana “The Bad Guy” disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 Dicembre.

Il brano conferma il recente successo ottenuto dal duo di cantautori siciliani e ripropone le stesse sonorità anni ’80 che li hanno resi celebri con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Musica Leggerissima”.

Dopo il duetto con Ornella Vanoni in “Toy Boy” e la collaborazione con Fabri Fibra in “Propaganda”, Colapesce e Dimartino tornano alle origini e sfornano un pezzo pop leggero ma con un testo denso di significato in attesa del brano che presenteranno al Festival di Sanremo 2022.

“Cose da pazzi” è prodotta dallo stesso team consueto per le canzoni di Colapesce e Dimartino che comprende anche Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Il significato di “Cose da pazzi” di Colapesce e Dimartino

Anche in “Cose da pazzi” Colapesce e Dimartino riprendono il sound degli anni Ottanta con un pizzico di umorismo dark, indispensabile per ricalcare la trama e lo stile della serie televisiva crime di cui sarà colonna sonora.

I due cantautori riprendono un discorso interrotto da “Musica Leggerissima” in termini di atmosfera e stile con amarezza, ironia ed il tocco poetico tipico del cantautorato. Il ritmo è fortemente cadenzato proprio per enfatizzare alcune parole che in alcuni casi vengono addirittura sillabate.

L’amore viene espresso da un gioco di contrasti e doppi sensi. Nel testo emergono chiaramente le due anime dei due artistico con caratteristiche simili ma ben suddivise.

La malinconia emerge proprio da alcuni passaggi del testo: “Amami senza pietà, rubami stanotte” una frase amara con la quale si narra il disperato bisogno d’amore di un uomo tormentato.

Il testo di “Cose da pazzi” di Colapesce e Dimartino

Cose da pazzi stare vicino a te

Gridarsi in faccia tutta la verità forse ci aiuterà

Spacco un piatto per sedare la rabbia confinata nel cuore

È una granata inesplosa il tuo sorriso, è una bugia

Una biancastra bugia

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

Cose da pazzi che non si ascoltano

E una catastrofe se sbagli la cottura della pasta

Se lasci troppo aperta la finestra

Sotto attacco mi difendo dalla tua stupenda anarchia

È una montagna nascosta il tuo dolore che non sai come scalare oramai

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano

(Amami senza pietà)

(Abbracciami senza pietà)

Amami senza pietà, rubami stanotte

Anche per oggi stai tranquilla, il cielo rotolerà nel cosmo

Ti riconosco

A-a-aprimi la tua città, senza fare a botte

Con gli occhi chiusi per non guardare giù

E scompariamo piano, piano, piano

E scompariamo piano, piano, piano

