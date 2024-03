Un giorno fruttuoso, oggi venerdì 15 marzo, per il cantautore piemontese Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi.

In questa data esce infatti il suo nuovo progetto discografico, dal titolo Sulle ali del cavallo bianco, che segue di tre anni l’ultimo album dell’artista.

A far parte di esso troviamo tra gli altri il brano protagonista del nostro articolo, L’abbraccio, di cui qui di seguito andremo a scoprire il significato del testo.

Significato de “L’abbraccio”

Questo singolo esprime in musica un’esperienza antica come l’essere umano: l’amore non ricambiato. Il cantante racconta infatti il proprio senso di smarrimento di fronte alla presa di coscienza di non essere corrisposto dalla donna amata, che afferma di non capirlo, mentre si ostina non solo di farle comprendere quali sono i sentimenti che prova nei suoi confronti, ma anche di spiegarle, quasi volesse insegnarglielo, che cos’è l’amore (“Ti ho stretta forte per farti capire Che cos’è il mio amore Che cos’è l’amore).

Testo della canzone

Mi sembra spesso di vivere

Il finale di un film

Sono ridicolo lo so

Eppure è così

Mi sembra sempre di arrivare al punto

Alla scena clou

Ed è successo ancora

Sentivo musica anche se non c’era

Ed eri bella lì di fronte a me

Tutte le luci puntate su di te

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi

Sospesi insieme sul filo sottile

Di queste paure

Ti ho stretta per non lasciarti cadere

Ti ho stretta fortе perché poi si muore

Ti ho stretta fortе per farti capire

Che cos’è il mio amore

Che cos’è il mio amore

Io non lo so

Non lo conosco

Una creatura che si è persa nel bosco

Un enigma

La sua risposta

Il desiderio che diventa rivolta

Un sole caldo che ti scalda le ossa

Una scossa

Questa musica

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi (ah, ah)

Sospesi insieme sul filo sottile

Di queste paure (ah, ah)

Ti ho stretta per non lasciarti cadere (ah)

Ti ho stretta forte perché poi si muore (ah)

Ti ho stretta forte per farti capire

Che cos’è il mio amore (ah, ah, ah)

Ti ho stretta forte mentre mi dicevi

Che non mi capivi

Sospesi insieme sul filo sottile (ah, ah)

Di queste paure

Ti ho stretta per non lasciarti cadere (ah)

Ti ho stretta forte perché poi si muore (ah)

Ti ho stretta forte per farti capire

Che cos’è il mio amore

Che cos’è l’amore.