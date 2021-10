Cowboy Bebop vi era mancato? Ottime notizie per chi è appassionato della serie, ma anche per chi, non avendola mai vista fino ad oggi, è incuriosito da questo show. Netflix ha acquisito i diritti di tutti e 26 gli episodi, che prima di oggi erano difficili da reperire per la controversa storia avuta dal lavoro di Shin’ichirō Watanabe.

Per gli argomenti trattati, infatti, lo show è stato bloccato nella sua messa in onda a meno della metà degli episodi trasmessi. Cowboy Bebop segue le vicende di Spike Spiegel (doppiato da Kôichi Yamadera), Faye Valentine (con la voce di Megumi Hayashibara) e Jet Black (interpretato vocalmente da Unshô Ishizuka), cacciatori di taglie che lavorano sull’astronave Bebop, intenti a viaggiare nel sistema solare catturando pericolosi criminali. L’hacker Edward e un Corgi geneticamente modificato di nome Ein si uniscono a loro, più avanti nella serie.

Cowboy Bebop ha ottenuto sin dai suoi esordi un ampio riscontro di critica e commerciale, sia in Giappone sia a livello internazionale. La serie è stata premiata con numerosi riconoscimenti nel campo dell’animazione e della fantascienza ed è stata apprezzata per stile, personaggi, trama, doppiaggio, animazione e colonna sonora. Negli anni lo show è andato affermandosi come capolavoro dell’animazione nipponica e numerosi critici lo considerano uno dei migliori anime di tutti i tempi.

Netflix ha dunque acquisito i diritti per lo streaming dei 26 episodi della serie anime originale di Cowboy Bebop. L’avventura western ambientata nello spazio arriverà sul canale il 21 ottobre 2021. Con l’occasione, è stato pubblicato un video annuncio, che potete vedere in apertura di questo post. La serie anime uscirà sul servizio streaming qualche settimana prima della premiere della serie-live-action con protagonista John Cho, attesa per il 19 novembre 2021.

Una scena di Cowboy Bebop

Cowboy Bebop, curiosità sulla serie

Cowboy Bebop (in giapponese Kaubōi ) è una serie televisiva anime di fantascienza, prodotta da Sunrise e diretta da Shin’ichirō Watanabe. La storia, ambientata nel 2071, racconta le vicissitudini e le avventure di una ciurma di cacciatori di taglie spaziali. Tutta la serie, inoltre, si addentra nelle questioni irrisolte del passato dei protagonisti, esplorando concetti come esistenzialismo, noia, solitudine e influenze del passato.

Cowboy Bebop è stato trasmesso per la prima volta dal 3 aprile al 26 giugno 1998 in Giappone su TV Tokyo, ma a causa del contenuto controverso della serie sono stati mandati in onda solo 12 dei 26 episodi prodotti, più uno speciale. La totalità delle puntate venne trasmessa successivamente sul canale satellitare WOWOW dal 24 ottobre 1998 al 24 aprile 1999. Un adattamento italiano curato da Dynamic Italia, invece, è andato in onda su MTV all’interno dell‘Anime Night, dal 21 ottobre 1999 al 4 maggio 2000.

La versione animata di Cowboy Bebop è diretta da Shinichirō Watanabe e scritta da Keiko Nobumoto; il character designer è Toshihiro Kawamoto, il designer meccanico è Kimitoshi Yamane e la compositrice Yoko Kanno. Dall’anime sono stati tratti due manga, pubblicati sulla rivista Asuka Fantasy DX della Kadokawa Shoten, mentre un film, intitolato Cowboy Bebop – Il film, due videogiochi, distribuiti dalla Bandai per PlayStation e PlayStation 2 e una serie live action trasmessa da Netflix.