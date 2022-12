Anche perché la trama di “Credo a Babbo Natale” ruota attorno al disaccordo di una coppia sull’esistenza o meno di Babbo Natale.

Lisa è una madre single. È una scrittrice di professione con opinioni forti. È una persona che non ama il Natale. Il Natale è una favola ai suoi occhi. Crede in “Babbo Natale” solo per il bene di sua figlia, Ella.

Tom è un avvocato di professione, ma il Natale è molto speciale per lui. Tom è convinto che il Natale sia una delle migliori feste al mondo dopo aver letto un articolo scritto da Lisa (anche se non sa che lei è l’autrice).

Lisa porta Ella a una fiera per un evento di danza il 4 luglio. Ella è temporaneamente disorientata in questa fiera. È qui che Tom incontra Ella e alla fine viene presentato a Lisa. Da qui, la storia d’amore di Tom e Lisa inizia a fiorire.

La loro relazione prosegue senza intoppi fino all’arrivo del Natale. L’appartamento di Tom è riccamente decorato con ornamenti natalizi, con grande dispiacere di Lisa che apprende che Tom è una persona che ama davvero il Natale, anche più di sua figlia. È qualcosa che gli piace e lo festeggia molto. Durante una sentita conversazione in macchina, Sharon incoraggia Lisa a dare una possibilità a Tom.

Il problema è che Tom crede in Babbo Natale. Lisa si rifiuta di adattarsi a questa cosa e Tom perde gradualmente il suo spirito natalizio, mentre Lisa è costretta dal suo capo a scrivere un articolo sul Natale.

Gli attori di “Credo a Babbo Natale” hanno fatto un ottimo lavoro. Christina Moore, che interpreta Lisa, porta una persona forte sullo schermo. Si irradia come una signora sicura di sé e mi piace quando mantiene la sua posizione.

John Ducey, l’attore che interpreta Tom, recita il ruolo di un avvocato spensierato ma gioviale. Il suo lato professionale non si riflette sullo schermo, ma il suo lato festivo riflette un’eccitazione molto infantile.

Sachin Bhatt (che interpreta il ruolo di Assan) e Lateefah Holder (che interpreta il ruolo di Sharon) sono brillanti attori di supporto e fungono da sollievo comico. Iniettano una dose di humor al film.

Ma parliamo di cosa mi è piaciuto di “Credo a Babbo Natale”.

“Credo nel Babbo Natale” sostiene lo spirito natalizio per tutto il tempo. “Il fattore “feel-good” è eminente e si irradia al pubblico.” Gli attori hanno fatto un buon lavoro e svolgono ruoli molto riconoscibili, il che è positivo per lo spettatore.

Invece, cosa non mi è piaciuto di “Credo a Babbo Natale”?

La trama cerca troppo di essere sentimentale ed è debole se pensata sul lato pratico. L’esistenza o la non esistenza di Babbo Natale come accordo per far sopravvivere una relazione la trovo una cosa abbastanza assurda. In questa assurdità diventa piuttosto facile confondersi. Non appare molto chiaro perché Tom adora il Natale come se fosse ancora un bambino. Insieme a questo, l’odio di Lisa verso il Natale non viene concretamente spiegato. Insomma, ciò che regge la trama fa acqua da tutte le parti e mina la credibilità di un film di per se poco credibile.

E tu hai visto “Credo a Babbo Natale?” Cosa ne pensi del film? Dì la tua attraverso ai commenti. Anche se non l’hai visto e vorresti vederlo.