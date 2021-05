Ci siamo, CSI: Vegas sta per tornare con un revival che è sostanzialmente una continuazione della precedente serie. Da oggi, grazie alla pubblicazione del primo trailer ufficiale, possiamo vedere le prime scene della serie tv e iniziare quindi a rituffarci nell’universo di CSI.

Il trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, è costituito da un mix di scene prese dalla serie e di interviste ai produttori e al cast. Andiamo a vederlo nel dettaglio.

Analisi del trailer di CSI: Vegas

Il primo regalo che ci fa questo trailer, con la conseguente cattura da parte di quell’universo, è il mostrarci i personaggi protagonisti tra i quali possiamo ritrovare il molto amato William Petersen, che tornerà nei panni di Gil Grissom, affiancato dalla co-protagonista Jorja Fox e da Wallace Langham.

A parte il piacere di rivedere volti noti, andiamo a scoprire anche che nel revival di CSI: Vegas ci sono anche nuovi personaggi.

Nel trailer ufficiale, grazie alle parole di cast e produttori, veniamo a scoprire un po’ più nel dettaglio come questa serie si ricollega con la precedente serie madre. Il produttore Jerry Bruckheimer l’ha voluta presentare con queste parole:

Sono entusiasta di riportare il franchise CSI a tutti i nostri fan che ci sono stati così fedeli in tutti questi anni. E tornare a Las Vegas, dove tutto è iniziato più di vent’anni fa, lo rende ancora più speciale. Ci è piaciuto lavorare a questo progetto con la CBS e non vediamo l’ora di dare il bentornato a Billy, Jorja e Wallace mentre si uniscono ad un nuovo gruppo di attori di talento in CSI: Vegas. Jerry Bruckheimer

Per chi non lo ricordasse, la serie madre, CSI, ambientata a Las Vegas, andò in onda dal 2000 al 2005, dando vita a diversi spin-off, come CSI: Miami e CSI: NY. Con questo suo nuovo rilancio, CSI: Vegas tornerà nella sua vecchia fascia oraria, ogni mercoledì sera su CBS. Speriamo di avere presto notizie di quando potremo vederla anche in Italia.

