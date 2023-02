In questa commedia romantica, ambientata vent’anni dopo un’avventura di una notte, Debbie (interpretata da Reese Witherspoon) e Peter (interpretato da Ashton Kutcher) sono ora amici platonici che vivono rispettivamente a Los Angeles e a New York. Quando una baby-sitter delude Debbie, i due decidono di scambiarsi le case per una settimana. Potrebbe questa esperienza sbloccare i vecchi sentimenti romantici che nutrono l’uno per l’altra? (Indizio: sì).

In occasione di San Valentino, arriva questa commedia perfettamente adeguata alla festa ma priva di idee, che sembra un incrocio tra “Harry, ti presento Sally…” e “L’amore non va in vacanza“. Forse, data la presenza di molte altre commedie superficiali attualmente disponibili sui servizi di streaming, questa banalità non dovrebbe sorprenderci, ma “Da Me o Da Te” non aspira ad essere altro che una commedia poco più che accettabile… forse.

La vera attrazione, almeno secondo la pubblicità, è quella di vedere Reese Witherspoon e Ashton Kutcher – entrambi hanno iniziato la loro carriera con commedie romantiche e entrambi hanno evitato di interpretare ruoli principali negli ultimi anni – condividere per la prima volta lo schermo. Se questo è ciò che potrebbe attirarti, preparati a rimanere deluso, poiché i due condividono lo stesso piano per pochi minuti, e la maggior parte delle loro interazioni avviene tramite conversazioni telefoniche a schermo diviso. Indubbiamente, si tratta di attori dotati di fascino. Hanno carisma da vendere. Ma con questo tipo di materiale, ciò non basta a garantire un buon risultato.

Per la maggior parte di “Da me o da Te”, la sceneggiatura scritta e diretta da Aline Brosh McKenna si avvale dei luoghi comuni del genere. Ci sono dei bambini problematici da conquistare ad esempio. C’è una corsa all’aeroporto nell’atto finale. Ci sono amici buffi che stanno sullo sfondo, il cui unico scopo è quello di offrire battute esilaranti e ovvie lezioni di vita. Il film non fa nemmeno il tentativo di fingere che Debbie e Peter non debbano stare insieme – un personaggio di supporto chiede direttamente perché non lo siano nei primi cinque minuti – quindi le solite macchinazioni per tenerli separati sembrano ancora più assurde di quanto normalmente sarebbero.

Niente sembra sentirsi autentico o reale in “Da me o da Te”; anche secondo gli standard delle commedie romantiche americane. Il mondo in cui questi personaggi vivono è lucido ed eccessivamente ambizioso. Lui vive in un appartamento a Brooklyn che avrà un valore di parecchi milioni di dollari con vista sul Ponte di Manhattan. Lei vive in una sontuosa villa a Beverly Hills con un giardino paesaggistico. Ci sono molte conversazioni sulla “ristrutturazione delle cucine” e sui personaggi che sono “ricchi a causa di un acquisto tecnologico”. Chi fa la contabilità di questi stili di vita? Come può una madre single vivere in una casa secondaria di un miliardario?

Ogni tanto abbiamo delle fugaci visioni di un film più interessante e acuto. È moderatamente rinfrescante vedere una storia d’amore tra personaggi sulla quarantina, persone che hanno già vissuto una vita, persone abbastanza vecchie da riconoscere come “si sia immaturi quando si hanno 20 anni”, anche se queste persone sono implausibilmente, impeccabilmente, irrealisticamente attraenti. Ci sono anche gesti verso sottotrame più cupe, con Peter che si rivela essere un alcolista in via di recupero, anche se queste sono solo piccole trame accennate e mai portate avanti.

Per concludere la recensione, Kutcher e Witherspoon sono una compagnia piacevole e sono belli da guardare, e il loro compenso se lo sono meritato. Ma alla fine, questa è una commedia romantica che non è né particolarmente romantica né sufficientemente comica. “Da me o da Te” è semplicemente e puramente sufficiente, anzi, leggermente meno che sufficiente: solo adeguata, nel profondo. Attualmente è il film più visto su Netflix Italia.

