Daisy Ridley è un’attrice di Londra classe 1992. Ha alle spalle una carriera degna di nota che, in poco tempo, l’ha portata ad essere una delle attrici più amate e seguite a livello mondiale.

Tuttavia, dalla maggior parte del pubblico è principalmente conosciuta per aver vestito i panni di Rey nella famosa trilogia sequel di Star Wars, ovvero la troviamo in Star Wars: Il risveglio della Forza, in Star Wars: Gli ultimi Jedi ed in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. L’ultimo film è uscito nel 2019 e visto che sono passati cinque anni dall’ultimo capitolo, c’è grande interesse da parte del pubblico per capire se si può andare avanti o meno con questa storia che ha appassionato sia grandi che piccini. Ebbene si è in arrivo un film che vedrà protagonista proprio Daisy Ridley pronta per tornare a vestire i panni di Rey Skywalker. Durante la promozione di un altro suo film, dal titolo, Sometimes I Think About Dying le sono state poste delle domande proprio su questo nuovo progetto. L’attrice ci promette che si tratta di una storia in grado di appassionare altrimenti non avrebbe mai accettato di prenderne parte. Inoltre, questo nuovo capitolo vedrà alla regia una donna. A tal proposito, la Ridley rivela che:

“Sono entusiasta di questo lavoro, ma non perchè Sharmeen è una donna. I suoi documentari sono straordinari. La sua idea per la storia è fantastica. Nessuno spoiler, ma mi ha raccontato tutta la storia. Se non fosse stata fantastica le avrei detto di richiamarmi tra cinque anni, ma credetemi ne vale la pena”.

L’attrice Daisy Ridley

La domanda che, però, tutti si pongono giustamente è sapere se oltre a lei ci saranno anche altri volti noti pronti a tornare sul set. Una domanda a cui, però, per il momento l’attrice non sa rispondere perché siamo solo alle fasi iniziali quindi non può né confermare né smentire gli ultimi rumors:

“Non so cosa sia cosa o chi sia chi nel nuovo film in arrivo. Sono successe così tante cose per me nel frattempo. Mi sento adulta adesso. Quando ho iniziato avevo circa 20 anni ed ero la più giovane del set. Mi ci sono voluti i primi due film di Star Wars per sentirmi degna di essere lì ed adesso ho 30 anni. Tutto sembra così diverso. Ho avuto la possibilità di lavorare con altri registri e, spero, di essere anche migliorata come attrice”.

Sappiamo che lo sceneggiatore sarà Steven Knigh e che proprio in questo periodo è al lavoro sulla nuova stesura. Si spera di riuscire a portare a termine il progetto entro la fine dell’anno così il prossimo anno si potrà iniziare con le riprese e con la post produzione. Poi il film è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2026 ed, inutile dirlo, è atteso con ansia dai fan della saga di tutto il mondo che non vedono l’ora di vederlo.

E tu sei un fan di Star Wars? Cosa ti aspetti dal nuovo film in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!