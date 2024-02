Dalla mia finestra è un film spagnolo che è stato diretto da Marçal Fores e che ha fatto il suo debutto nel febbraio 2022 su Netflix.



Come sempre, infatti, Netflix è alla ricerca di titoli innovati che possano portare una ventata d’aria fresca al suo catalogo attirando, così, un numero sempre più grande di nuovi abbonati ed, al tempo stesso, mantenendo fedeli i suoi utenti. Dalla mia finestra, infatti, ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica e, per questo motivo, si è deciso di andare avanti. È arrivato, così, Dalla mia finestra: Al di là del mare nel giugno 2023 e solo tre giorni fa, precisamente il 23 febbraio, è stata la volta del terzo capitolo del film, ovvero Dalla mia finestra: Guardando te (qui trovi la nostra recensione).

Arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea, è quella di chiedersi se ci sarà un nuovo capitolo o se quello appena uscito sulla piattaforma di streaming è il capitolo finale. Purtroppo le notizie non sono positivi per i fan della saga Dalla mia finestra. Il terzo capitolo, infatti, era quello conclusivo proprio come lo era nella saga romantica dei romanzi di Ariana Godby. Dobbiamo rassegnarci, quindi, all’idea di dire addio alla coppia formata da Ares e da Raquel, una delle più amate in assoluto dal pubblico di Netflix. D’altronde la fine della terza parte di Dalla mia finestra ci regala un finale conclusivo che non lascia spazio a nuove interpretazioni.

Ares e Raquel, protagonisti della trilogia Dalla mia finestra

Se non hai ancora avuto modo di vedere Dalla mia finestra: Guardando te non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare eventuali spoiler. Dopo l’estate, Ares e Raquel decidono di lasciarsi perché non vedono un futuro per la loro storia d’amore. Tuttavia, in inverno, i due si incontrano nuovamente a Barcellona e si rendono conto che l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altra è troppo forte per essere ignorato. Il terzo capitolo, infatti, si conclude con un flash foreward che ci fa vedere quello che succede cinque anni dopo, ovvero Ares e Raquel innamorati come non mai pronti per andare a convivere ed iniziare una nuova avventura. I due si baciano in modo appassionato sul balcone e salutano così la saga che li ha visti protagonisti.

Ovviamente i fan della saga romantica sono tristi perchè costretti a salutare per sempre i protagonisti del loro cuore, ma al tempo stesso, la maggior parte di loro è consapevole del fatto che non ha senso tirare per le lunghe una storia. Infatti, così come per le serie tv, più una storia si conclude in poco tempo, più interessa al pubblico perché non stufa. E poi i fan non si perdono certo d’animo e sono già pronti a fare un rewatch completo dei tre capitolo per rivivere, passo dopo passo, la storia d’amore tra Ares e Raquel.

E tu sei un fan de Dalla mia finestra? Hai già avuto modo di vedere il terzo capitolo uscito su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!