Nato il 23 Giugno 1534 e figlio di Nobuhide Oda, feudatario (ufficialmente chiamato daimyo) della provincia di Owari, Nobunaga fin da ragazzino si distinse per il suo atteggiamento impulsivo e arrogante, talmente ribelle e licenzioso da costringere il proprio mentore, Hirate Masahide, a compiere seppuku (il suicidio d’onore praticato dai samurai giapponesi in seguito ad una sconfitta morale o in battaglia).

Alla morte del padre, uno solo divenne l’obiettivo di Nobunaga: riscattare il genitore e divenire signore incontrastato di Owari.

A tal fine, uccise il suo stesso fratello, Nobuyuki, favorito come successore del padre, ma da Nobunaga considerato da lungo periodo un traditore della famiglia.

Per contro, strinse un’alleanza con tre clan del luogo: il clan Imagawa, il clan Suruga e il clan Shiba, che lo aiutarono nella propria impresa di conquista.

Nel 1559, Nobunaga era ormai diventato il signore incontrastato di Owari, ma la fama a lungo agognata non durò molto.

Scoprì infatti ben presto che i clan con cui era alleato stavano in realtà progettando un golpe volto a rovesciare il clan Oda, destituendo pertanto Nobunaga stesso.

Nel 1560 avvenne in tal senso la battaglia decisiva, nota come la battaglia di Okehazama: Nobunaga sconfisse i nemici, e divenne così famoso in tutto il Giappone, che successivamente conquistò in larga parte.

Venne però tradito da un suo generale, Akechi Matsuhide, che, il 21 Giugno del 1582, circondò Nobunaga mentre questi era in un tempio, al quale diede fuoco.

Senza via d’uscita, probabilmente Nobunaga compì seppuku, ma i suoi resti non furono mai ritrovati.

La vera storia di Nobunaga Oda è stata il punto saliente attorno a cui l’autore Yoshihiro Togashi ha creato il personaggio di Nobunaga Hazama (cognome che ricorda la sopracitata famosa battaglia del 1560) del manga/anime “HunterxHunter“, membro della Brigata Illusoria, nota anche con il nome di Brigata Fantasma.



È rappresentato come un classico samurai, ed ha un carattere ribelle, impulsivo e spesso scontroso. Proprio come il vero Nobunaga.

E voi? Conoscevate la vera storia di Nobunaga?