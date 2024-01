Questa è la cosa che più mi ha impressionato di Dalle Ceneri. Tra me ho pensato: stiamo scherzando?

Comunque…

Netflix ha introdotto nella scena cinematografica globale il film saudita “Dalle Ceneri“. Questo film si basa liberamente sulla storia vera di un liceo femminile dove è scoppiato un incendio improvviso e un’indagine ha rivelato alcune dure realtà. Prima di analizzare gli aspetti tecnici, devo riconoscere che il film offre uno spaccato significativo sul funzionamento delle scuole femminili nel paese saudita. Le numerose regole che le ragazze devono seguire e la loro disperazione nel voler andare a scuola nonostante queste regole, sono parti integrali della storia. Il film affronta argomenti come la gelosia, il confronto tra studenti, le sfide genitoriali, il bullismo scolastico e altri temi scolastici all’interno della sua trama. Ci sono molte cose che accadono, forse pure troppe.

All’inizio, potresti pensare che “Dalle Ceneri” sia un thriller misterioso. La storia sembra concentrarsi su studenti, insegnanti e polizia che cercano di scoprire cosa è successo alla migliore studentessa della scuola. Ma in realtà, il film si rivela più un dramma che un thriller. Invece di concentrarsi sull’azione e il mistero, il film mostra le difficoltà delle studentesse e come si sentano intrappolate nella scuola, un luogo dove dovrebbero sentirsi libere di pensare. Anche se la storia sembra realistica, la recitazione e la presentazione nel film sono esagerate. Manca di quella tensione e suspense che ti aspetteresti da un thriller. Il film passa molto tempo a mostrare le regole rigide a cui le studentesse sono sottoposte. Inizialmente, tutto questo può sembrare confuso, ma verso la fine del film, tutti questi elementi si collegano. L’ultima scena, in particolare, è molto forte e lascia un’impressione duratura, anche se il resto del film potrebbe non essere così memorabile.

Anche se “Dalle Ceneri” non è eccezionale come opera cinematografica, vale la pena guardarlo per capire meglio la cultura saudita. Questo è particolarmente significativo considerando che l’Arabia Saudita sta sviluppando il proprio settore cinematografico e ha un festival che sta avendo successo. Il cast del film fa un buon lavoro, soprattutto le giovani attrici che interpretano le vittime del bullismo. La recitazione di queste ragazze mostra la complessità delle loro esperienze, tra crudeltà, disperazione, e le reazioni contrastanti che provocano nello spettatore. Il personaggio della preside, tuttavia, è meno convincente, sembrando piuttosto stereotipato e superficiale. La sua storia si concentra sul suo desiderio di mantenere il controllo, specialmente su sua figlia, che nasconde molti segreti a causa del loro difficile rapporto.

Il film “Dalle Ceneri” presenta alcuni problemi tecnici. La cinematografia, cioè il modo in cui il film è stato girato, non è particolarmente raffinata o elegante. Anche la colonna sonora, la musica che accompagna il film, non è molto efficace e non riesce a lasciare un’impressione forte negli spettatori. Ci sono momenti in cui il film avrebbe potuto essere più emozionante o coinvolgente, ma perde queste opportunità.

Tuttavia, nonostante questi problemi tecnici, il film riesce a essere potente grazie alla sua storia. “Dalle Ceneri” attira l’attenzione degli spettatori su un tragico incidente, esplorando le esperienze umane complesse e le conseguenze di un evento che cambia la vita. Questo è particolarmente vero per le giovani ragazze in Arabia Saudita, le quali sono al centro della storia. Anche se i personaggi non sono sviluppati in modo completo a causa di limiti nella sceneggiatura, riescono comunque a trasmettere un senso di vulnerabilità e resilienza che mantiene l’interesse del pubblico.

Nonostante i difetti visivi e sonori, il film riesce a trasmettere l’essenza della sua storia avvincente. L’emozione pura e l’esplorazione delle norme sociali saudite aggiungono profondità alla narrazione, rendendo “Dalle Ceneri” un film che stimola la riflessione. Questo dimostra che un film può essere significativo e avere un impatto, anche se la narrazione non è particolarmente avvincente e ci sono molte imperfezioni tecniche. In sostanza, “Dalle Ceneri” non cerca tanto di intrattenere, ma piuttosto di portare alla luce una storia importante e significativa.

