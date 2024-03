Una performance che minaccia di ribaltare tutto il film

Però oltre a Millie, all’interno di “Damsel“, l’ultima avventura fantasy medievale di Netflix con protagonista Millie Bobby Brown, si nasconde una performance così intensa, carica di disprezzo, fragilità e rabbia da minacciare di ribaltare l’intera graduatoria del film. La sorprendente autrice di questa interpretazione è la brava attrice irano-americana Shohreh Aghdashloo, il cui talento non sorprende. Ciò che potrebbe stupire, però, è che lei dà voce a un drago sputafuoco, il mostro che la nostra eroina dovrebbe combattere.

La nostra eroina e la sua avventura

La nostra eroina, in questo caso, è Elodie (Brown), una giovane e testarda nobildonna di una terra impoverita e affamata, promessa sposa al bel Principe Henry (Nick Robinson), erede al trono del regno ricco di Aurea, oltre il mare. Sebbene riluttante a sposarsi, Elodie accetta dolcemente il suo destino per compiacere il suo triste padre (Ray Winstone) e salvare il suo popolo. Brown ritrae la crescente accettazione della ragazza con una miscela di fede e timore. Sentiamo che è determinata a trarre il meglio dalla sua sfortunata situazione, anche se capiamo che questa storia di matrimonio non finirà bene, specialmente dopo aver assistito al trattamento sprezzante ricevuto dalla matrigna di Elodie (Angela Bassett) da parte della superba Regina Isabelle (Robin Wright). Come previsto, il giorno delle nozze, Elodie viene gettata in un pozzo apparentemente senza fondo dal suo nuovo sposo, scoprendo così che il regno di Aurea sopravvive sacrificando le sue principesse a un drago affamato. La dolce e gentile Elodie è semplicemente l’ultima di una lunga serie di giovani principesse ingannate.

Ciò che rende “Damsel” interessante

Il fascino del film “Damsel” non risiede tanto nella sua trama, quanto piuttosto nel modo in cui questa viene narrata. Il regista Juan Carlos Fresnadillo, noto per i suoi lavori nel genere horror, dimostra di essere un maestro nel raccontare storie attraverso le immagini, riuscendo a comunicare elementi chiave della narrazione mediante l’uso sapiente di trucchi visivi e performance attoriali. Quando la protagonista, Elodie, precipita in un fosso profondo, il film assume pienamente le caratteristiche del genere a cui il regista appartiene. I momenti di maggior tensione si verificano mentre la giovane cerca disperatamente e in silenzio di navigare tra le ombre di un complesso sistema di caverne in cui è finita, ferendosi e bruciandosi nel tentativo di scoprire il destino delle altre ragazze sacrificate prima di lei.

Il drago rappresenta un ulteriore elemento che infonde al film suspense e pathos. Questa creatura, all’inizio, appare minacciosa e crudele, dileggiando e giocando sadicamente con Elodie. L’uso di effetti visivi (VFX) di alta qualità permette a Fresnadillo di intensificare la sensazione di minaccia, mostrandoci il drago solo parzialmente, in modo da non rivelarlo completamente sin dall’inizio, in maniera simile allo squalo nel film “Lo Squalo”, ma con un carattere più marcato. La voce di Aghdashloo (doppiata in italiano da Monica Pariante), benché utilizzata in modo parsimonioso, è straordinaria: riesce a trasmettere la tristezza e un senso di rassegnazione dietro la furia del drago, spingendo sia il pubblico che Elodie a volerne scoprire di più sul suo passato.

La voce profonda e ricca dell’attrice ha aggiunto sfumature interessanti a un personaggio già di per sé negativo; Aghdashloo, conferisce al drago una figura tipicamente vista come il nemico, una profondità tale da modificare la percezione e le simpatie del pubblico, basandosi unicamente sul tono della sua voce. Questo aspetto è centrale nella narrazione: il drago nasconde molto più di quanto si possa immaginare a prima vista, e ciò che rende la seconda metà del film particolarmente avvincente è l’incertezza derivante dal mutare delle lealtà dello spettatore.

La sfida di Millie Bobby Brown

Quando si parla della talentuosa Millie Bobby Brown, si nota come a tratti ci si auguri che avesse introdotto nel suo personaggio di Elodie, una dose della vivacità e dello spirito che caratterizzavano Enola Holmes, un altro suo celebre ruolo. Questo perché l’intensa serietà di Elodie, pur essendo espressione della sua profondità, rischia talvolta di apparire un po’ monotona. Tuttavia, è importante riconoscere che interpretare Elodie rappresenta per l’attrice una sfida completamente nuova, in cui è chiamata a mostrarsi in una veste più matura, e nel complesso, la sua è una performance ricca di energia e coinvolgimento fisico.

Per concludere questa recensione, il film “Damsel” va oltre il semplice intrattenimento fantasy per immergersi in una narrazione che, attraverso la lotta, il dolore e la resilienza del suo personaggio principale, esplora tematiche di resistenza e sopravvivenza. Si tratta di un’esperienza che coinvolge gli spettatori in maniera intensa e viscerale, rendendoli partecipi di una storia che non manca di momenti di tensione, emozione e anche commozione. “Damsel” offre un tipo di divertimento che è al tempo stesso impegnativo, emozionante e profondamente coinvolgente, caratterizzato da una narrazione che sa essere tanto cruda quanto seducente.

E tu hai visto Damsel? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti.