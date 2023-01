Oggi Gabry Ponte ha rilasciato il suo nuovo singolo in collaborazione con Alessandra e dal titolo “Dance Dance”. Per l’artista torinese il 2023 è iniziato davvero forte e questa nuova hit segue la riproposizione del grande successo “I’m Good (Blue)” incisa quando faceva parte della band Eiffel 65 e in questa nuova rielaborazione arrangiata con David Guetta e Bebe Rexha. Il brano è tornato in testa alle classifiche globali dopo 25 anni dalla sua versione originale rendendo Gabry Ponte il terzo artista italiano più ascoltato all’estero su Spotify dopo i Maneskin e Meduza.

“Dance Dance” invece propone la prima collaborazione con l’artista svedese Alessandra. La hit è prodotta sotto le etichette discografiche Spinnin’ Records e GEKAI.

Nel 2020, Alessandra ha scritto il grande successo “All We Got” musicato dal DJ tedesco Robin Schulz e cantato dallo svedese Kiddo. La hit per parecchie settimane è stata alla posizione numero 1 in molte classifiche di radio europee. La cantante di Stoccolma ha espresso tutta la sua felicità per aver co-scritto “Dance Dance” in un post su Instagram e lo stesso Gabry Ponte si è congratulato con lei e ha rimarcato la sua incredibile dote vocale.

Ora uniti per un brano pop mozzafiato, Gabry Ponte e Alessandra sono pronti a presentare uno dei successi più promettenti di quest’anno.

Il significato del testo di “Dance Dance” di Gabry Ponte

“Dance Dance” è un inno dance con un piacevole accenno di country-pop. L’artista piemontese cerca di replicare lo stile che lo ha reso famoso alla fine degli anni ’90 aggiungendo la tipica melodia dalle connotazioni malinconiche della cantautrice svedese. Il testo della canzone è enfatizzato dalla potenza della voce di Alessandra che sottolinea con forza una voglia di libertà.

Il video musicale, realizzato in animazione 3D, mostra una donna nei panni da astronauta: dietro di lei, un disastro. Il razzo spaziale sul quale probabilmente viaggiava si è schiantato al suolo e ora è distrutto dalle fiamme. La protagonista della clip però appare sana e salva e non si preoccupa di ciò che è appena accaduto. Inizia a ballare sulle note di questo ritmo dance.

Man a mano che la canzone prosegue anche le fiamme si espandono, finendo per bruciare i campi nelle vicinanze. All’improvviso le esplosioni sullo sfondo accompagnano lo sprigionarsi di energia canora e musicale.

E tu, cosa ne pensi di “Dance Dance” di Gabry Ponte? Lascia un commento!