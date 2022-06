La Formula Uno è uno sport molto amato, ma non da tutti. Si tratta di quello sport che o lo si ama o lo si odia forse perché viene visto come uno sport lontano ed inavvicinabile. Per questo motivo, Netflix ha deciso di creare il documentario Formula 1: Drive to Survive che ha all’attivo ben quattro stagioni durante le quali si seguono i piloti ed i team durante le gare del campionato mondiale con retroscena che ci fanno capire quanto sia duro il loro lavoro e quanto essi siano costantemente sotto pressione ed in concorrenza gli uni con gli altri.

Tutto questo ha permesso al pubblico di conoscere al meglio il mondo dei motori ed ha dato la possibilità al pubblico di avvicinarsi a questo sport, soprattutto ora che la Ferrari è competitiva. Tuttavia, ora sono pronti per avere un diretto avversario che vede protagonista niente meno che Daniel Ricciardo, il pilota australiano, classe 1989, della McLaren. Per lui questo è un anno un po’ difficile tanto che pare che la McLaren sia pronta per dargli il benservito. Forse proprio per questo motivo Ricciardo si sta guardando intorno ed ha trovato un accordo con Hulu. Stando a quanto rivela The Hollywood Reporter, infatti, il pilota australiano ed Hulu, il servizio streaming della The Walt Disney Company, stanno lavorando allo sviluppo di una serie tv sulla Formula Uno.

Il pilota Daniel Ricciardo

Questa nuova serie tv vedrà il pilota Ricciardo nei panni di produttore esecutivo e sarà formata da episodi dalla durata di circa mezz’ora l’uno per una prima stagione che verrà poi rinnovata se ci sarà il successo sperato. Al momento, però, è tutto ancora top secret, ma c’è la certezza che si voglia fare di tutto per dare una degna concorrenza a Netflix. Per questo motivo, si è alla ricerca di uno sceneggiatore in grado di fare per bene il suo lavoro. Gli studi di produzione coinvolti sono ABC Signature, Lionsgate Television e Temple Hill. La Formula Uno, nel frattempo, continua ad essere sempre più protagonista sul piccolo schermo. Dopo Netflix con Drive to Survive, infatti, anche Apple Tv ha realizzato un film su questo sport con protagonista Brad Pitt ed ha potuto contare sull’aiuto di Lewis Hamilton. I piloti sempre più in prima linea per far conoscere questo meraviglioso sport.

E tu sei un fan della Formula Uno? Cosa ti aspetti da questo nuova serie tv in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!