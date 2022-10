Daniele Silvestri è un cantautore di Roma classe 1968. Dopo gli studi al Liceo Classico, decide di dedicarsi alla sua più grande passione, ovvero la musica. Nel 1995 arriva al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone L’uomo col megafono e riesce ad aggiudicarsi il premio Volare della critica per il miglior testo letterario. Anche nel 1999 con il brano Aria vince il premio della critica Mia Martini ed il premio per il miglior testo.

Il successo vero e proprio, però, arriva nel 2002 quando torna sul palco dell’Ariston con la canzone Salirò: arriva solo quattordicesimo, ma questo segna l’inizio della sua carriera che decolla da quel momento e che lo vede voce di brani come Occhi da orientale, Le cose in comune, La Paranza, Il mio nemico, Testardo fino a L’amore non esiste. Ed oggi Daniele Silvestri torna protagonista del mondo della musica. Oggi, venerdì 28 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Tik Tak che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Scritto da Daniele Silvestri stesso, il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album di inediti atteso per il nuovo anno anche se, almeno per il momento, non vi è una data certa.

Il significato di Tik Tak

Tik Tak, il nuovo singolo di Daniele Silvestri, racconta di un uomo che convive con un suono costante nella sua testa, ovvero il suono di un metronomo che scandisce il tempo e lo suddivide in battiti che si ripetono sempre uguali “Lo senti il battito?” ed è proprio il tik tak che “Non mi abbandona mai e anche se parlo con gli altri non cessa”. Si può trattare di una condizione che può essere rassicurante, ma al tempo stesso ci porta anche all’alienazione digitale da cui è impossibile uscire. Alla fine, però, ci pensa l’amore a risolvere tutto, a rompere le catene ed a bloccare questo meccanismo: il battito continua, ma viene assorbito da qualcosa di più grande.

Nel frattempo, Daniele Silvestri si prepara per un autunno in giro per l’Italia con il suo tour Teatri/22. La data zero è attesa per domani, sabato 29 ottobre, ad Assisi per poi proseguire con moltissime tappe lungo tutto il nostro paese da Cosenza a Milano, da Roma a Napoli passando per Taranto, Genova e Trento per concludersi poi il 19 dicembre al Teatro Galleria di Legnano.

E tu sei un fan di Daniele Silvestri? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Tik Tak? Ti aspettiamo nei commenti!