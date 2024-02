Una delle pratiche più in voga nell’ultimo periodo è quella di far diventare libri di successo una trasposizione cinematografica o una serie tv. D’altronde si sa che non tutti amano leggere ed in questo modo si dà anche a loro la possibilità di conoscere storie straordinarie, ma al tempo stesso è anche una bella novità per gli amanti della lettura che, in questo modo, possono notare tutte le differenze tra il libro ed il piccolo schermo.

Ed ora Variety ci aggiorna su un nuovo libro che è pronto a diventare una serie tv. Si tratta di Dark Places, romanzo di Gillian Flynn, che è stato pubblicato nel 2009. Ci racconta la storia di Libby Day che aveva solo sette anni quando sua madre e le sue due sorelle vennero uccise durante il Sacrificio di Satana di Kinnakee (in Kansas) nel 1985. Lei riuscì a sopravvivere e testimoniò rivelando come Ben, il suo fratello adolescente, fosse l’assassino. Dopo venticinque anni, una coppia composta da mamma e figlia di detective del true crime, incontra ed interroga una Libby ormai adulta per poter avere ulteriori dettagli e credendo che, in realtà, il fratello Ben sia innocente. Libby, che durante l’adolescenza ha lavorato nei talk show, spera di riuscire a trarre profitto ancora una volta dalla sua tragica storia di famiglia così ricontatta i protagonisti di quella notte e riferisce le sue scoperte a pagamento.

Gillian Flynn, l’autrice di Dark Places

La ricerca di Libby la porta negli strip club del Missouri, ma anche in trappole turistiche abbandonate dell’Oklahoma dove emerge una verità che nessuno si aspettava e Libby si ritrova al punto di partenza, ovvero deve fuggire da un assassino. Non è la prima volta che il libro Dark Places diventa una trasposizione in quanto era uscito un film omonimo diretto da Gilles Paque Brenner con protagonista Charlize Theron e con la Flynn coinvolta in prima persona ottenendo, però, solo 5,1 milioni di dollari al botteghino. Per il momento si tratta solo di rumors, ma pare che HBO sia pronto a scommettere su questo progetto che resterà, ovviamente, fedele alla trama del libro e che vedrà Gillian Flynn in prima fila perché sarà la sceneggiatrice, la co showrunner (insieme a Brett Johnson) e la co creatrice.

Ovviamente è necessario ancora un po’ di tempo, ma Dark Places è pronto per diventare una serie tv. Inutile dirlo, il pubblico è curioso di sapere chi vestirà i panni di Libby e di tutti gli altri protagonisti, ma per sapere questo c’è ancora tempo.

E tu ami leggere? Cosa ne pensi dei libri che diventano trasposizioni cinematografiche o serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!