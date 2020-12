Il periodo che stiamo vivendo ci porta alla mente, dal punto di vista cinematografico, pietre miliari indimenticabili: basti pensare alle pellicole “Mamma ho perso l’aereo” o “Il Grinch“, film a dir poco indimenticabili che ogni anno in questo periodo ci fanno venire voglia di metterci sul divano con una bella cioccolata calda per goderci un momento interamente dedicato al Natale.

Negli ultimi anni il famoso sito di streaming Netflix ha portato sulla sua piattaforma una quantità altissima di contenuti natalizi, e benchè non possiamo dire che tutti abbiano la qualità delle pellicole citate prima, possiamo essere certi che fa tutto ciò che è in suo potere per metterci nel mood natalizio.

Quest’anno tra i vari titoli proposti per Natale da Netflix mi è stata consigliata una dolcissima serie che a mia volta vorrei consigliare a tutti voi: “Dash & Lily“, una commedia romantica suddivisa in otto episodi con Austin Adams e Midori Francis come protagonisti. La serie TV è tratta dal romanzo scritto a quattro mani da Rachel Cohn e David Levithan, dal titolo “Come si scrive ti amo“, pubblicato nel 2010, tradotto dall’inglese “Dash and Lily’s book of dares”. Ciliegina sulla torta? La serie è prodotta da Nick Jonas!

La storia di Dash e Lily è dolce, quanto semplice e al contempo estremamente contemporanea: da una parte Dash, giovane e disincantato ragazzo amante dei libri per una serie di motivi ha cominciato ad odiare il Natale e tutto ciò che questo rappresenta; dall’altra parte, Lily è una ragazza dal sorriso sempre pronto, innamoratissima del Natale, degli addobbi e di tutto ciò che lo contorna.

Una storia che vi metterà nel mood natalizio e che non potete assolutamente non guardare se amate i grandi classici di Natale: un prodotto perfetto che potete guardare con la vostra dolce metà o in famiglia.

Dash & Lily: la trama

“Qui dentro troverai alcuni indizi. Se ti interessano gira pagina. Se no ti prego di rimettere il taccuino sullo scaffale.”

Questa la premessa della storia di Dash e Lily: tutto comincia nel più semplice dei modi. Dash, un ragazzo burbero che ha perso ogni interesse nel periodo natalizio, a qualche giorno dal Natale trova tra gli scaffali della sua libreria preferita di New York un’agenda rossa scritta da una misteriosa ragazza che comincia a proporgli delle sfide. Dall’altra parte, Lily è una ragazza piena di vita che si sta preparando a vivere il suo periodo dell’anno preferito, almeno fino a quando la sua famiglia le annuncerà che non sarà a casa per Natale. Un vero e proprio incubo per Lily, che si prepara a vivere il peggior Natale della sua vita…almeno fino al momento in cui, insieme a suo fratello, escogita un piano per movimentare la propria vita: proporre alcune sfide su un agenda e lasciarla nella sua libreria di New York preferita.

E’ così che le vite di Dash e Lily si intrecciano: tra di loro comincia una specie di rapporto epistolare moderno in cui al posto delle lettere i due si scambiano un diario in cui si raccontano ogni piccola cosa della loro giornata e della loro vita. Questo e molto altro, perché allo scopo di avere sempre nuove informazioni i due si lanciano delle sfide e solo superandole possono scoprire qualcosa di più dell’altro. Ma mentre l’inizio tra di loro tutto sembra una vera e propria fiaba moderna, più il tempo passa più per Dash e Lily è difficile mantenersi in contatto e soprattutto accontentarsi di alcune pagine di diario. Per questo entrambi pensano di essere pronti ad incontrarsi, ma spesso e volentieri i sogni e le aspettative non corrispondono alla realtà…

Di nuovo, una storia semplice ma che non cade nel banale – se non forse sul finale, ma forse c’era quasi da aspettarselo – con i due attori protagonisti che, pur essendo giovani, creano un atmosfera fresca a cui è fin troppo facile affezionarsi.

Se ve lo state chiedendo sì: chi ama “This is Us” conosce già sicuramente il nostro Austin Adams, che per la serie americana ha interpretato il ruolo di Marc, comparso per cinque episodi. Il giovane attore ha avuto inoltre delle piccole parti in “The Walking Dead”, “Euphoria” e nel film “Città di Carta”.

Midori Francis ha per lo più avuto una preparazione teatrale e si è distinta con le sue performance aggiudicandosi anche molti premi. E’ comparsa nel film “Ocean’s 8” e nella serie TV “Gotham”. Due talenti che hanno sicuramente dato qualcosa di più al prodotto, estremamente semplice nella sua scrittura eppure spesso molto vicino a temi non sempre facili da trattare.

Insomma, se siete amanti delle storie di Natale e delle commedie romantiche e non potete resistere alla bellezza di New York abbellita dalle luci natalizie “Dash & Lily” è il prodotto che fa per voi! E potrebbe interessarvi sapere che nell’ultimo episodio c’è un piccolo cameo dei Jonas Brothers…ma io non vi ho detto nulla, guardare per credere!

Dash & Lily: ci sarà una seconda stagione?

In moltissimi fan della serie hanno già cominciato a farsi una domanda spontanea: ci sarà una seconda stagione di “Dash & Lily”? È sicuramente ancora troppo presto per avere notizie certe precise al riguardo: Netflix non ha infatti ancora confermato niente, ma possiamo darvi quelle che sono le anticipazioni secondo il sito What’s on Netflix.

Secondo il celebre sito Web, infatti, la serie TV natalizia dovrebbe tornare anche per una seconda stagione. Manca dunque solamente la conferma ufficiale della piattaforma streaming, che ci auguriamo davvero di avere presto.

E voi avete già visto Dash & Lily o avete intenzione di farlo proprio i giorni prima di Natale, per calarvi al meglio nel prodotto? Fatemelo sapere nei commenti!