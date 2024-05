L’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan, David Beckham, ha raccontato un aneddoto che riguarda la lavorazione della serie documentario Netflix sulla sua vita e carriera. Il regista Fisher Stevens infatti perse la pazienza per un dettaglio che coinvolge proprio il protagonista dello show Becks.

La star del pallone ha rivelato che nel momento in cui ha interrotto la moglie Victoria Adams che stava parlando delle sue origini operaie, con un ‘sii sincera’, lui non avrebbe dovuto essere in casa. Nel documentario, Victoria infatti sta parlando della sua provenienza familiare quando il marito fa capolino da una porta invitando la moglie, con il sorriso sulle labbra, ad essere sincera e ricordandole che suo padre la accompagnava a scuola a bordo di una Rolls Royce. Il rimprovero di David Beckham a Victoria Adams non è passato inosservato.

Nonostante Victoria abbia risposto dicendo “Sono onesta”.

Il momento è diventato un meme virale e la coppia ha persino creato uno spot pubblicitario di Uber Eats trasmesso durante il Super Bowl, in cui Victoria indossa una maglietta con la scritta: “Mio padre aveva una Rolls-Royce”.

Tuttavia, David ha rivelato che il regista del documentario Fisher Stevens non era felice quando si è verificato questo momento.

David Beckham Netflix:

Stevens, che è apparso insieme a Beckham all’evento Emmy For Your Consideration a Los Angeles, è intervenuto, spiegando che avevano programmato l’intervista per quell’ora “perché David era presumibilmente fuori e lei poteva essere libera di dire quello che voleva”.

Ha spiegato: “E poi è arrivato ed ero piuttosto sconvolto. Ho pensato: “Portalo fuori di qui”. Ma in realtà si è rivelato geniale”.

Tuttavia, Stevens ammette che il momento è stato perfetto per intrattenere la televisione, dicendo: “Ha funzionato. Grazie a Dio il cameraman ha ripreso David”.

Ha anche condiviso come ha pensato subito dopo che fosse una bella scena, dicendo all’epoca al produttore Michael Harte: “Penso che abbiamo dell’oro”.

E tu cosa ne pensi del documentario Netflix di David Beckham e della scena virale con la moglie? Lascia un commento!