Si è svolta ieri sera la premiazione dedicata ai David di Donatello 2021, dove a ricevere più premi è stato il film Volevo Nascondermi con protagonista Elio Germano. Il film, dedicato alla vita del pittore Ligabue, è stato premiato con sette statuette diverse, che lo rendono il film più premiato di quest’anno ai David di Donatello.

Ma i premi sono stati tanti, e hanno visto ritirare l’ambita statuetta, tra gli altri, anche a Sofia Loren, attrice protagonista di La Vita d’avanti a sé, e a Matilda DeAngelis come miglior attrice non protagonista per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

Durante la serata non sono mancati momenti di commozione, soprattutto quelli legati al ricordo di due grandi artisti che ci hanno lasciato, Gigi Proietti ed Ennio Morricone. Ma anche alla consegna del premio come Miglior sceneggiatura originale assegnato postumo a Matteo Torre per il film Figli. A ritirare la statuetta è stata proprio Emma, la figlia dello sceneggiatore, visibilmente commossa.

Sette premi per Volevo Nascondermi ai David di Donatello 2021

Un grande successo per Volevo Nascondermi, il film diretto da Giorgio Diritti che racconta la vita e l’arte di Antonio Ligabue, uno dei pittori più importanti del XX secolo.

Le statuette ricevute dal film sono state, nel dettaglio: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior attore protagonista (Elio Germano), Miglior scenografia, Miglior suono, Miglior fotografia (Matteo Cocco) e Migliori acconciature (Aldo Signoretti).

Un successo a tutto tondo, che dimostra quanto il film sia un piccolo capolavoro italiano.

Nel discorso di ringraziamento il regista Giorgio Diritti ha voluto ricordare l’artista Ligabue e dedicare a lui il premio ricevuto con queste parole:

Un grazie particolare ad Antonio Ligabue, senza il quale non avrei potuto fare questo film. Un grande uomo e un grande artista, oggi è come se fosse qui con noi, dedico a lui questo premio. Giorgio Diritti

Anche le parole di Elio Germano, attore protagonista del film che con questo ruolo ha dimostrato ancora una volta il suo grande talento, sono state molto sentite, e dedicate “a tutti gli artisti, soprattutto a quelli dimenticati”.

Tutti i premi assegnati ai David di Donatello 2021

Miglior film – Volevo Nascondermi

Miglior attore protagonista – Elio Germano (Volevo nascondermi)

Miglior attrice protagonista – Sophia Loren (La vita davanti a sé)

Miglior regia – Giorgio Diritti (Volevo nascondermi)

Miglior attore non protagonista – Fabrizio Bentivoglio (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Miglior attrice non protagonista – Matilda De Angelis (L’incredibile storia dell’Isola delle Rose)

Miglior regista esordiente – Pietro Castellitto (I predatori)

Miglior scenografia – Volevo Nascondermi

Miglior suono – Volevo Nascondermi

Miglior sceneggiatura originale – Figli (Mattia Torre)

Miglior montaggio – Favolacce (Esmeralda Calabria)

Miglior fotografia – Volevo nascondermi (Matteo Cocco)

Miglior canzone – Immigrato (“Tolo Tolo”)

Miglior documentario – Mi chiamo Francesco Totti

Migliori acconciature – Aldo Signoretti (Volevo Nascondermi)

Miglior trucco – Hammamet

Miglior sceneggiatura non originale – Lontano lontano

Miglior colonna sonora – Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo – Down Boys (Miss Marx)

David Giovani – 18 regali di Francesco Amato

Migliori effetti visivi – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

Miglior produttore – Miss Marx

Miglior film straniero – 1917

Migliori costumi- Miss Marx

