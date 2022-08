Uscita ieri, venerdì 26 agosto, in poche ore è già divenuta una hit su Tik Tok raccogliendo oltre 500 milioni di visualizzazioni. Stiamo parlando di “I’m good (Blue)” di David Guetta, canzone scritta in collaborazione con Bebe Rexha, cantante e compositrice statunitense classe 1989.

Un lavoro non dell’ultimo momento, quello che ha portato alla creazione del brano: i due artisti hanno infatti iniziato a comporlo già cinque anni fa, ma per molto tempo non hanno più dato notizie in merito. Fino a ieri, almeno.

“I’m good (Blue)” del resto segna solo l’apice di un’intensa prolificità musicale del famoso dj francese, che sta scalando le classifiche mondiali con brani quali “Crazy what love can do“, certificata oro in UK, e “Don’t you worry“, in cui ha collaborato con Shakira e con i Black Eyed Peas.

Ma allo stesso tempo “I’m good (Blue)” rappresenta anche un’altra costante di David Guetta: il suo amore per l’Italia, ribadito in più occasioni da lui stesso.

Come si evince dal titolo, nella canzone è infatti presente un campionamento dell’iconica canzone degli Eiffel 65 “Blue (Da Ba Dee).

Significato di “I’m good (Blue)” di David Guetta e Bebe Rexha

Tra vibranti accordi di piano che danno un nuovo ritmo all’originale brano degli Eiffel 65, questa canzone è dinamismo allo stato puro.

Il suo significato va di pari passo con le sue intense sonorità: l’espressione chiara e schietta della voglia di godersi la vita, accontentandosi e gustandosi ciò che si ha, cercando solo di stare bene ed essere felici.

Traduzione di “I’m good (Blue)” di David Guetta e Bebe Rexha

[Ritornello]

Sto bene, sì, mi sento a posto

Baby, avrò la più bella notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sento bene

Perché io sto bene, sì, mi sento bene

Baby, avrò la più bella notte della mia vita

E ovunque mi porti, io sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sento bene

[Post Ritornello]

Non lo sai che sto bene, sì, mi sento bene



[Verso 1]

Sai che sono pronta per qualsiasi cosa stasera

Non mi servono le cose più belle della vita

Non importa dove vado, è un buon momento, sì

E io, non ho bisogno di sedermi al VIP

Al centro del pavimento, ecco dove sarò

Non ho molto, ma è abbastanza per me, sì

[Ritornello]

Perché sto bene, sì, mi sento bene

Baby, avrò la più bella notte della mia vita

E ovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, si, mi sento bene

[Post Ritornello]

Sto bene

Sono a posto

Sto bene

Non sai che sto bene, sì, mi sento bene

[Ponte]

Così mi lascio andare, mi lascio andare

Oh-na-na-na-na-na

No, non mi interessa più, non mi interessa più

Oh-na-na-na-na-na

Quindi, forza, fatemi sapere, fatemi sapere

Alza le mani, na-na-na-na

No, baby, niente ci fermerà stanotte



[Ritornello]

Perché sto bene, sì, mi sento a posto

Baby, avrò la migliore notte della mia vita

E dovunque mi porti, sono pronta per il viaggio

Baby, non sai che sto bene, sì, mi sento bene.

Che pensate di questa canzone? Vi è piaciuta o dovete ancora ascoltarla? Ditecelo qui sotto nei commenti!