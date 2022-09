Dopo l’ultimo album in studio pubblicato nel 2019, intitolato “A place we knew“, il cantautore australiano classe 1987, Dean Lewis, è tornato con un nuovo brano, “How do I say goodbye“.

Il nome – o meglio la voce – di Lewis è diventata nota a livello mondiale grazie alla sua hit del 2018 “Be alright“, classificata per ben otto volte disco Disco di platino negli USA e multi platino nel resto dei paesi.

Significato di “How do I say goodbye”

“How do I say goodbye” è una canzone estremamente triste: in essa, il cantante racconta il dolore per la perdita di suo padre, che ha lasciato un vuoto incolmabile dentro di lui e che, tra un ricordo e l’altro di un’intera vita passata assieme, lo porta a domandarsi una questione fondamentale, a cui è altrettanto difficile trovare una risposta: come potergli dire addio?

Traduzione del testo

[Verso 1]

Mattina presto

C’è un messaggio sul mio telefono

È mia madre che dice: “Caro, per favore torna a casa”

Temo il peggio

Ma come hai potuto lasciarci tutti indietro?

C’è così tanto da dire, ma c’è così poco tempo

[Ritornello]

Come faccio a dire addio

A qualcuno che è stato con me per tutta la mia dannata vita?

Mi hai dato il mio nome e il colore dei tuoi occhi

Vedo il tuo viso quando guardo il mio

Quindi come faccio, come faccio, come faccio a dire addio?



[Verso 2]

Quando non potevo

Hai sempre visto il meglio in me

Giusto o sbagliato, sei sempre stato dalla mia parte

Ma ho paura

Di come sia la vita senza di te

E ho visto il modo in cui lei ti guardava negli occhi

[Pre-Ritornello]

E ho promesso che se te ne andrai

Mi assicurerò che stia bene

[Ritornello]

Come faccio a dire addio

A qualcuno che è stato con me per tutta la mia dannata vita?

Mi hai dato il mio nome e il colore dei tuoi occhi

Vedo il tuo viso quando guardo il mio

Quindi come faccio, come faccio, come faccio a dire addio?

[Ponte]

E non c’è modo che tu possa mai deludermi

Rubo un po’ di tempo e ricomincio da capo

Sarai sempre il mio più caro amico

E un giorno ce la faremo a uscire da questa situazione

Tieni la luce, tieni la luce



[Ritornello]

Come faccio a dire addio

A qualcuno che è stato con me per tutta la mia dannata vita?

Mi hai dato il mio nome e il colore dei tuoi occhi

Vedo il tuo viso quando guardo il mio

Quindi come faccio, come faccio, come faccio a dire addio?

Allora come faccio, come faccio, come faccio a dire addio?

Cosa pensate di questa drammatica canzone? Ditecelo nei commenti qui sotto!