Demi Lovato ha pubblicato il suo ultimo singolo, “29” e si ipotizza che la canzone riguardi l’età che aveva durante la relazione, il suo ex fidanzato, Wilmer Valderrama, con la quale è stata insieme dal 2010 al 2016.

La superstar Demi Lovato è ritornata il 19 Agosto 2022 con il suo ottavo album in studio che si intitola “Holy Fvck” ed esce per Island Records. Nella tracklist ci sono 16 canzoni inedite che accompagnano l’ascoltatore in un viaggio nel mondo di Demi, tra sound rock e radici pop-punk, per una retrospettiva seria ma ironica delle sue esperienze di vita.

L’album è stato anticipato dal singolo “Substance” e prima ancora da “Skin of My Teeth”, che Demi Lovato ha presentato al Tonight Show di Jimmy Fallon. La canzone è stata prodotta da Warren Felder e scritta da Demi Lovato, Alex Niceforo, Keith Sorrells, Laura Veltz e Aaron Puckett.

Il significato di “29” di Demi Lovato

Il brano di Demi Lovato ha suscitato subito molto scalpore in tutto il mondo perché il suo testo si riferisce a una relazione pubblica che ha avuto in passato.

Infatti in “29” si fa riferimento alla storia d’amore tra lei e Wilmer Valederrama, l’attore, all’epoca aveva 29 anni quando iniziò a frequentare la Lovato, che ne aveva solo 17.

All’inizio della canzone, da un lato, Demi ammette di non essere esattamente innocente come una normale ragazza di 17 anni, ma anche di non poter essere considerata abbastanza consapevole da capire cosa significhi una relazione seria e afferma di non aver davvero capito tutti gli aspetti di quella situazione.

Dall’altro, racconta di un uomo maturo che non avrebbe dovuto uscire con una ragazza così giovane, ma che invece lo ha fatto. Nel ritornello, Demi sente che quella storia era tutto un sogno. E si chiede chi effettivamente tra lei e lui lo abbia davvero vissuto.

Questo è, quindi, il vero significato dietro il testo di “29”, che segna l’età di Valderrama all’epoca della relazione. La cantante ha poi spiegato che ora è una donna matura e capisce quanto sia inappropriato per un uomo di 29 anni uscire con una ragazza molto giovane capendo finalmente ciò che a 17 anni non riusciva a capire.

“Quando ho compiuto 29 anni, ricordo che ero in vacanza e mi sono resa conto dell’età che compivo e questo ha messo le cose in prospettiva”, ha detto la Lovato. “Sento che la canzone dice tutto. Non devo dire troppo, ad essere onesta, ma compiere 29 anni è stato per me una grande rivelazione. E poi, il trattamento e il tempo ha portato alla mia trasformazione, al rilascio dell’emozione che è stata messa in questa canzone”.

“29” di Demi Lovato, continua facendo riferimento proprio a Valderrama che ora ha 42 anni e a sua moglie, Amanda Pacheco, che ne ha 30, con un accusa da parte della Lovato che canta: “Vedo che sei piuttosto un collezionista. Sì, hai dodici anni più di lei”.

Durante un’intervista, Demi ha aggiunto che c’era molta “ansia” nel pubblicare questa canzone, ma che poi ha pensato solo che sentiva il bisogno di raccontare la verità.

La traduzione di “29” di Demi Lovato

Petalo nel vino, troppo giovane per bere

Solo cinque sanguinanti anni di studente e insegnante

Lungi dall’essere innocente, che cazzo è il consenso?

I numeri ti hanno detto di non farlo, ma questo non ti ha fermato

Finalmente ventinove

Divertente, proprio come eri tu in quel momento

Pensavo fosse un sogno adolescenziale, solo una fantasia

Ma era tuo o era mio?

Diciassette, ventinove

Oh, oh, oh, oh, oh

Diciassette, ventinove

Mi avevi in pugno, è andata magnificamente con

Tutti i problemi di mio padre e la merda continua

Vedo che sei piuttosto un collezionista

Sì, hai dodici anni più di lei

Forse ora non importa

Ma ora conosco meglio le cose cazzo

Sì, le so cazzo meglio, perché

Finalmente ventinove

Divertente, proprio come eri tu in quel momento

Pensavo fosse un sogno adolescenziale, solo una fantasia

Ma era tuo o era mio?

Diciassette, ventinove

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Finalmente ventinove

Diciassette anni non mi passerebbe mai per la mente

Pensavo fosse un sogno adolescenziale, una fantasia

Ma era tuo, non era mio

Diciassette, ventinove

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

E tu, hai già ascoltato “29” di Demi Lovato? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!