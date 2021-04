Per la prima volta insieme in un brano dal titolo Met him last night, Demi Lovato e Ariana Grande incrociano le loro voci e il loro talento per un brano che mette davvero i brividi sin dal primo ascolto.

La canzone Met him last night sarà parte dell’album Dancing With The Devil: The Art of Starting Over di Demi Lovato ed è stato annunciato solo negli ultimi giorni, lasciando i fan delle due cantanti totalmente sorpresi e meravigliati.

Che dire, Demi e Ariana sono grandi da sole e perfette insieme. e due voci si fondono alla perfezione, e grazie all’accompagnamento musicale moto coinvolgente, ci regalano una canzone davvero molto bella.

Il significato di Met him last night

Nella canzone Demi Lovato e Ariana Grande si rivolgono ad un uomo che entrambe sembrano desiderare alla follia. Dalle parole del testo capiamo che quest’uomo viene visto come un vero e proprio diavolo, capace di tentare e di sconvolgere la mente e l’anima di una persona.

L’interrogativo che sta alla base del testo però ci fa capire che probabilmente non ci si può fidare di una persona così, che è impossibile credergli e affidargli i propri sentimenti, ma che comunque sconvolge l’anima.

Ad ogni modo Met him last night è davvero una gran bella canzone, e credo la sentiremo spesso nei prossimi mesi.

E tu cosa ne pensi? Ti piace questa prima collaborazione tra Demi Lovato e Ariana Grande? Lascia un commento per dire la tua su Met him last night, ma prima leggi testo e traduzione qui sotto.

Il testo di Met him last night

Late at night, I’m sippin’ as you pass me by

Red or white, you pour another, say “It’s fine”

I don’t believe in you (I, I don’t believe)

‘Cause I know just how you do (I, I see right through)



I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

Had conversation, yeah, I think he’s alright

Seemed kinda funny, yeah, he’s kinda my type (Yeah, he kinda my type)

Yeah, yeah, yeah

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

One conversation, now he’s spendin’ the night

I think I Iove him, though I know it ain’t right



You got mе fucked up, I won’t let this happen again

This thе last time, you won’t take advantage of my innocence



I don’t believe in you (I, I don’t believe)

Disguised, but I see right through (I, I see right through)



I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

Had conversation, yeah, I think he’s alright

Seemed kinda funny, yeah, he’s kinda my type

(Yeah, he’s kinda my type)

Yeah, yeah, yeah

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

One conversation, now he’s spendin’ the night

I think I Iove him, though I know it ain’t right

(No, no, it ain’t right, yeah)



How could I ever believe him?

The one that could be so deceivin’

Boy, you were my only vice, I never feel this way

Won’t hold me no hostage, I’m leavin’

Boy, you just gave me a reason

No, I never thought I’d be the one

No, I never thought I’d be the one to fall

Watch me bounce before I give you my all

So, I promise tonight is the last call



I don’t believe in you (I, I don’t believe)

Disguised, but I see right through (I, I seen right through)



I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

Had conversation, yeah, I think he’s alright

Seemed kinda funny, yeah, he’s kinda my type

Yeah, yeah, yeah

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

One conversation, now he’s spendin’ the night

I think I Iove him, though I know it ain’t right

(Ain’t right, ain’t right, ain’t right) No



Mmm, mmm (Oh, whoa)

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Oh, hey, hey

Traduzione

A notte tarda, sto sorseggiando mentre mi passi vicino

Rosso o bianco, ne versi un altro, dì “Va bene”

Io non credo in te (io, io non credo)

Perché so come stai (io, io vedo bene)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la notte scorsa

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo (Sì, è un po ‘il mio tipo)

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la notte scorsa

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

Mi hai incasinato, non lascerò che succeda di nuovo

Quest’ultima volta non approfitterai della mia innocenza

Io non credo in te (io, io non credo)

Travestito, ma vedo attraverso (io, vedo attraverso)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo

(Sì, è un po ‘il mio tipo)

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

(No, no, non è giusto, sì)

Come potrei mai credergli?

Quello che potrebbe essere così ingannevole

Ragazzo, tu eri il mio unico vizio, non mi sento mai così

Non mi terrà in ostaggio, me ne vado

Ragazzo, mi hai appena dato una ragione

No, non ho mai pensato di essere quella giusta

No, non ho mai pensato che sarei stata io a cadere

Guardami rimbalzare prima di darti tutta me stessa

Quindi, prometto che stasera è l’ultima chiamata

Io non credo in te (io, io non credo)

Travestito, ma vedo attraverso (io, ho visto attraverso)

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Ho avuto una conversazione, sì, penso che stia bene

Sembrava un po ‘divertente, sì, è un po’ il mio tipo

Si si si

Ho visto il diavolo, sì, l’ho incontrato la scorsa notte

Una conversazione, ora sta passando la notte

Penso di amarlo, anche se so che non è giusto

(Non è giusto, non è giusto, non è giusto) No

Mmm, mmm (Oh, whoa)

Mmm, mmm

Mmm, mmm

Oh, ehi, ehi