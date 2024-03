Denise Faro è una cantante di Roma classe 1988. Inizia la sua carriera da giovanissima, mossa da una forte passione verso il mondo della musica. Al tempo stesso, però, si specializza in musical ed arriva sul palcoscenico dell’Arena di Verona protagonista di Giulietta e Romeo.

Diventa un nome conosciuto nel nostro paese a partire dal 2008 quando veste i panni di Gabriella Montez nel musical di High School Musical che la porta in giro per l’Italia. L’anno successivo, invece, è la volta del musical Il mondo di Patty dove interpreta Sol e Belen, le due sorelle gemelle. Proprio questo ruolo segna un momento importante nella sua carriera perché la porta a diventare famosa anche in Spagna. Mentre nel 2019 apre il concerto di Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano. Voce di brani come Fuorigioco, Atto di coraggio, Lentamente, Cambio di Rotta fino ad Intrappolata e Da qui per citarne alcuni. Ed oggi Denise Faro è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 8 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Libera e se mi va che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Denise Faro

Il significato di Libera e se mi va

Libera e se mi va, il nuovo singolo di Denise Faro, conta su un importante autore in quanto è stato proprio Vasco Rossi ad aver scritto il suo testo. Si tratta di un inno per tutte le donne, una canzone onesta e sincera che sta dalla parte delle donne che devono sempre essere libere, anche di dire di no se vogliono. Un omaggio alle donne in modo ironico e provocatorio, ma al tempo stesso anche un messaggio per l’universo maschile che deve imparare a conoscere la frustrazione del rifiuto. A tal proposito, Denise Faro ha rivelato che:

“Oggi sto vivendo un sogno, sono in studio con Vasco Rossi a registrare una canzone che mi rispecchia a pieno. Lui mi ha capita Libera e se mi va, non poteva esserci titolo migliore per una canzone che racconta di come si sente una donna quando è libera di amare e di quanto l’amore stesso, amare ed essere amati, sia quello che ci fa stare bene davvero, sia la nostra libertà più grande”.

Il loro obiettivo era pubblicare il singolo proprio il giorno della festa della donna ed, infatti, Denise Faro e Vasco Rossi ci hanno lavorato intensamente per un mese per portare a termine il loro obiettivo. Il cantautore emiliano afferma che:

“Denise ha cantano benissimo, proprio come avevo immaginato nello scrivere questo nuovo pezzo. E’ stato coinvolgente realizzare, registrare ed impacchettare questa canzone. Doveva essere una sorpresa per voi, ma non ero sicuro di poter fare tutto nei tempi ed invece ce l’ho fatta”.

E tu sei un fan di Denise Faro? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Libera e se mi va? Ti aspettiamo nei commenti!