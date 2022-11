Il periodo che stiamo vivendo non è certo dei più facili. Ogni giorno c’è il rischio che possa succedere qualcosa nonostante tutto vada per il meglio basta un minimo per cambiare la vita. Lo sa bene Denise Richards, l’attrice e la modella degli Stati Uniti classe 1971, molto amata nel mondo per il suo talento, ma anche per la sua bellezza.

Denise Richards è stata protagonista di un incidente improvviso che ha messo a rischio la sua vita e quella del suo attuale marito, Aaron Phypers. Ma procediamo per gradi e scopriamo cosa è successo. L’attrice ed il marito si trovavano per strada sulla loro auto diretti al Popsicle Studio di Los Angeles quando, stando a quanto riporta TMZ, un uomo che si trovava a borso di un’altra macchina ha iniziato a sparare verso la loro auto. Al momento pare per futili motivi, ma le dinamiche e le motivazioni del gesto sono ancora da chiarire e bisogna capire bene cosa sia successo ed il vero motivo dietro questo gesto. Pare, infatti, che l’altro automobilista non sapesse chi c’era nella macchina, ma che si sia irritato a causa della guida, a suo dire pericolosa, di Aaron Phypers che procedeva lentamente poiché era alla ricerca della strada giusta per raggiungere il Popsicle Studio. Si sa che in macchina si perde facilmente la pazienza, così l’uomo ha iniziato ad urlare ed ha sorpassato la Richards ed il marito cercando di stringere la loro vettura.

L’attrice Denise Richards

Phypers, ovviamente, lo ha fatto passare per evitare problemi, ma l’altro, non contento, ha fatto un gesto che nessuno si aspettava: ha sparato un colpo di pistola verso la loro vettura colpendo la parte posteriore del lato del conducente. I rumors parlano di questo gesto improvviso dovuto al fatto che la macchina della Richards è una macchina molto costosa. L’attrice americana è apparsa molto scossa e terrorizzata secondo i testimoni, ma nonostante questo ha dimostrato di essere una professionista e si è recata al lavoro dove, asciugate le lacrime, ha girato per ben 12 ore. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra Slauson e Western Avenue nella città californiana, ma la coppia ha deciso di non fare nessuna denuncia perché è vero, il gesto li ha spaventati e poteva essere davvero letale, ma la cosa più importante è che tutti stiano bene.

